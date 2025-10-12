محمد کاسبی بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کاسبی بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت. دخترِ زنده‌یاد محمد کاسبی با اعلام این خبر، پیامی را در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ گذاشت.

«به نام خداوند جان آفرین

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.

همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقه‌اش کنیم.

باشد که روحش در آسمان‌ها آرام گیرد.»

مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده ایشان اعلام می‌شود.

محمد کاسبی، متولد ۴ خرداد ۱۳۳۰ در تهران، تحصیلات خود را در دبستان رازی و دبیرستان‌های الهی، فاتح و رستاخیز به پایان رساند و در سال ۱۳۵۰ دیپلم گرفت. او از ۱۳ سالگی فعالیت هنری خود را با تئاتر در کاخ جوانان آغاز کرد و از سال ۱۳۵۰ به اداره تئاتر تهران پیوست.

کاسبی ابتدا در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما به دلیل علاقه به هنر، آن را رها کرد و پس از گذراندن خدمت سربازی، در سال ۱۳۵۳ وارد دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته بازیگری و کارگردانی شد. در دوران دانشجویی در نمایش‌هایی چون یک نمایش طولانی، مدا، مهتابی برای محرومین، در مه بخوان و بهترین بابای دنیا نقش‌آفرینی کرد و هم‌زمان به دوبله نیز پرداخت.

پس از انقلاب، دو سال مسئول واحد نمایش رادیو و گوینده رادیو بود. او از اعضای موسس حوزه اندیشه و هنر اسلامی (بعدها حوزه هنری) و از بنیان‌گذاران مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد است. نخستین فیلم حوزه هنری، توبه نصوح، با مشارکت او ساخته شد.

«خوش رکاب»، «خوش غیرت»، «صاحبدلان»، «رعنا»، «سه دونگ سه دونگ»، «بچه مهندس» از جمله آثار تلویزیونی مرحوم کاسبی است.

از آثار نمایشی‌اش وی هم می‌توان به نمایشنامه‌های «زالو و بایگانی» اشاره کرد که دومی در تئاتر شهر اجرا شد و در جشنواره کتاب دفاع مقدس تقدیرنامه گرفت. او همچنین فیلمنامه‌هایی چون «شنا در زمستان»، «قاصد»، «شته‌ها»، «راز سهراب» و «خانه» را نوشته و کارگردانی کرده است.

وی برای بازی در فیلم‌هایی همچون «بدوک» که در سال ۱۳۷۰ و «دیوار» که در سال ۱۳۸۶ اکران شد، نامزد دریافت جایزهٔ فیلم فجر شده است. علاوه بر این، او برای بازی در فیلم «پدر» که در سال ۱۳۷۴ ساخته شده بود، جایزه فیلم فجر را به دست آورده است.

«مریم مقدس»، «نفوذی»، «آسمان هشتم» و «حمله به اچ ۳» از دیگر آثار سینمایی مرحوم کاسبی است.

برچسب ها: محمد کاسبی ، درگذشت بازیگر ، بازیگر تلویزیون
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
محمد کاسبی:
سختی‌های دوران بیماری را با ذکر «یا زهرا (س)» طی کردم
محمد کاسبی:
سال‌ها در هیأت، استکان و نعلبکی شسته‌ام
کاسبی: چفیه اهدایی مقام معظم رهبری برایم خیلی ارزشمند است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شادباد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۲۰:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هر کس برای لحظه ای دل این ملت رو شاد کرد ،خداوند روحش را شاد کند.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۹:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد مرد ، با حاج قاسم که عاشقش بودی محشور شوی
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه
نسبت به اصول انقلاب و شهیدان تعصب خاص داشت
سلبریتی ها یاد بگیرید
کاری کنید که بعد از مردن مردم شما را به نیکی یاد کنند
برای وطن کار کنید نه برای خائنین به وطن
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه همیشه مطیع ولایت بود
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد?
۲
۵
پاسخ دادن
Sweden
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روح شاد و یادش گرامی
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
غذای چرب قند و نمک و استرس و فکر زیاد قاتل انسان ها شده
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحت شاد
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تورم،مالیات فقرا به اغنیا
۱۵:۵۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدایش بیامرزاد
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هنرمند بی نظیری بود
روحش شاد وجایگاهش بهشت
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
مرد بی ادعای صحنه هنر، بهشت الهی به کامت و دعای خیر مردم قدرشناس بدرقه راهت باد.
۰
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه?
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
علامت سوال چیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
من اشتباهی مثبت دادم
به وقت مردنت مردم علامت سوال خواهند گذاشت
علامت سوال یعنی زیر سوال بردن و شما بیشعور تشریف داری
۱۲۳۴۵۶۷۸
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
آخرین اخبار
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
زندگی رزمندگی منتشر شد
محمد کاسبی درگذشت
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره