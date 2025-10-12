محمد کاسبی بازیگر و کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت.

«به نام خداوند جان آفرین

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل

از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

اینک با قلبی شکسته و دلی آکنده از غم و اندوه، جانمان بر لب می‌رسد در این لحظه که باید از مسافری بگوییم که همسر و پدری مهربان بود، مردی مردانه بود.

غم، دل‌های‌مان را می‌فشارد در این زمان که باید به دوستان و آشنایان خبر بدهیم که محمد کاسبی، آن هنرمند فرهیخته، آن عزیز بهتر از جانمان، جان به جان آفرین تسلیم کرد و جهان فانی را به دیار باقی واگذاشت و رفت.

همدل شویم تا به حمد و دعایی بدرقه‌اش کنیم.

باشد که روحش در آسمان‌ها آرام گیرد.»

مراسم تشییع آن هنرمند فقید، متعاقبا توسط خانواده ایشان اعلام می‌شود.

محمد کاسبی، متولد ۴ خرداد ۱۳۳۰ در تهران، تحصیلات خود را در دبستان رازی و دبیرستان‌های الهی، فاتح و رستاخیز به پایان رساند و در سال ۱۳۵۰ دیپلم گرفت. او از ۱۳ سالگی فعالیت هنری خود را با تئاتر در کاخ جوانان آغاز کرد و از سال ۱۳۵۰ به اداره تئاتر تهران پیوست.

کاسبی ابتدا در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما به دلیل علاقه به هنر، آن را رها کرد و پس از گذراندن خدمت سربازی، در سال ۱۳۵۳ وارد دانشکده هنرهای دراماتیک در رشته بازیگری و کارگردانی شد. در دوران دانشجویی در نمایش‌هایی چون یک نمایش طولانی، مدا، مهتابی برای محرومین، در مه بخوان و بهترین بابای دنیا نقش‌آفرینی کرد و هم‌زمان به دوبله نیز پرداخت.

پس از انقلاب، دو سال مسئول واحد نمایش رادیو و گوینده رادیو بود. او از اعضای موسس حوزه اندیشه و هنر اسلامی (بعدها حوزه هنری) و از بنیان‌گذاران مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد است. نخستین فیلم حوزه هنری، توبه نصوح، با مشارکت او ساخته شد.

«خوش رکاب»، «خوش غیرت»، «صاحبدلان»، «رعنا»، «سه دونگ سه دونگ»، «بچه مهندس» از جمله آثار تلویزیونی مرحوم کاسبی است.

از آثار نمایشی‌اش وی هم می‌توان به نمایشنامه‌های «زالو و بایگانی» اشاره کرد که دومی در تئاتر شهر اجرا شد و در جشنواره کتاب دفاع مقدس تقدیرنامه گرفت. او همچنین فیلمنامه‌هایی چون «شنا در زمستان»، «قاصد»، «شته‌ها»، «راز سهراب» و «خانه» را نوشته و کارگردانی کرده است.

وی برای بازی در فیلم‌هایی همچون «بدوک» که در سال ۱۳۷۰ و «دیوار» که در سال ۱۳۸۶ اکران شد، نامزد دریافت جایزهٔ فیلم فجر شده است. علاوه بر این، او برای بازی در فیلم «پدر» که در سال ۱۳۷۴ ساخته شده بود، جایزه فیلم فجر را به دست آورده است.

«مریم مقدس»، «نفوذی»، «آسمان هشتم» و «حمله به اچ ۳» از دیگر آثار سینمایی مرحوم کاسبی است.