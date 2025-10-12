امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  113 میلیون و 500 هزار  تومان 
سکه طرح قدیم 108 میلیون و 800 هزار تومان 
نیم سکه 59 میلیون و 600 هزار تومان 
ربع سکه 33 میلیون و 400 هزار تومان 
سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و 771 هزار تومان
طلای ۲۴ عیار  14 میلیون و 360 هزار تومان
برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
خبرهای مرتبط
گزارشی از رویداد ملی «ایران همدل»
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴
بانک مرکزی به وعده‌های خود درباره سکه عمل نکرد/ کاهش ۱.۵ میلیون تومانی حباب سکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۲۲:۰۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خبرگزاری محترم به داد مون برس
دولت داره پول گندممون رو میکشه
بالا به دادمون برس داره مطالبات گندمکاران
رو می خوره به دادمون برس
به خاطر هر کس می پرستید به دادمون برس
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چه وضع بازاره خدا وکیلی
انگار یه مشت سرمایه دار به کمک دولت دارن از مردم نوسان گیری میکنن
دولت طلا و دلار رو به این ها به قیمت پایین تزریق میکنه و بعدش اینها با بالاتر رفتن میفروشن به مردم و مردم رو سرکیسه میکنند
دولت باید حامی مردم عادی باشه نه سرمایه دار دلال
بجای اینکه دلار و طلا رو بدست سرمایه دار و دلال برسونه بیاد به هر کسی به یک میزان دلار اختصاص بده و دلال مجبور بشه اونو از مردم بخره تا نتونه هم از توبره بخوره هم از آخور و هم قیمت رو دستکاری کنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۷:۱۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا?
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بنظرمن ۸۰درصدایرانیها سکه ومنسوجات طلا دارندوازبالا رفتن قیمتها خوشحال هم میشوند. طبق امار۹۰تن طلا توخونه ها دپو شده.. بعدمیفرمایند ماکه نداریم
۱۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چند وقت پیش یه کارشناس اعلام کرد که برآورد میشه فقط تو خونه های اصفهان بالای 20 تن طلا انبار شده. حالا بقیه شهرها و .... به کنار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
چون مجبور بودند بخاطر تورم و عدم کفایت دولت ها کمترین پولی که بدست میارن تبدیل به طلا کنند تا ارزش پولش کمتر از این نشه، بعد از دید امثال شما بدهکار هم هستند که چرا در دولت های مختلف تورم بالا بوده و مجبور شدن چنین کاری کنند؟؟
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
آخرین اخبار
آب طالقان به تهران رسید؛ آغاز تست‌های نهایی
وزش باد شدید طی ۵ روز آینده در نوار شرقی کشور
همکاری مشترک بخش خصوصی ایران و سوئیس در حوزه‌های غیرتحریمی
شاخص کل بورس می‌تواند بالای سه میلیون واحد باقی بماند؟
معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در مرکز مبادله
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ۱۲ درصد است
قیمت جدید تخم مرغ درب مرغداری اعلام شد
نقص فنی باز فوکر آسمان را از سر باند بازگرداند
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۰ مهر ماه
رکورد ذخیره‌سازی سوخت نیروگاهی شکسته شد
جایگزین دلار در تجارت اعضای بریکس مشخص شد
چابک سازی اقتصاد کشور از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی
قفل سامانه توسعه تجارت برای ترخیص کالا باز شد
قیمت مصوب جدید هرکیلو مرغ برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان
گازبهای پرمصرف‌ها تصاعدی می‌شود
آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی
ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت رفع شد+عکس
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تقویت توافقات اقتصادی و دیجتال با مناطق آزاد جهان
افزایش ۱۰ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید گاز در سه میدان کلیدی
اینها از قیمت طلا خبر دارند؟
۸۵ درصد حبوبات مورد نیاز در داخل تولید می‌شود
تمدید رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه از طریق مصالحه ریالی+ فیلم
بازار سرمایه در شرایط پایدار؛ سهام بزرگ در کانون توجه سرمایه‌گذاران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴
کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی از یک معدن شن وماسه+ فیلم
شاخص کل بورس سرانجام به ارتفاع ۳ میلیون واحد برگشت
توزیع ۸۰ هزارتن روغن آفتابگردان دولتی برای کمک به تنظیم بازار
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود