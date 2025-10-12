باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۷۷۱ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|113 میلیون و 500 هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|108 میلیون و 800 هزار تومان
|نیم سکه
|59 میلیون و 600 هزار تومان
|ربع سکه
|33 میلیون و 400 هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و 771 هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|14 میلیون و 360 هزار تومان