باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این تخریب سیستماتیک که توسط سازمانهای بینالمللی مستندسازی شده، پیامدهای جدی انسانی به همراه داشته است:
بر اساس ارزیابیهای اولیه، تا ۷۰ درصد از ساختمانها در برخی محلات شمال غزه کاملاً تخریب یا به شدت آسیب دیدهاند و هزاران خانواده فلسطینی که در پی آتشبس اخیر به مناطق شمالی بازگشتهاند، با منظرهای از ویرانی کامل مواجه شدهاند. این سطح از تخریب، بازگشت زندگی به حالت عادی و توزیع موثر کمکهای انساندوستانه را با مشکل مواجه کرده است.
به رغم این تخریبها فلسطینیها در حال بازگشت به غزه هستند و از همین ابتدا بازسازی آن را آغاز کردهاند.
کارکنان شهرداری غزه پس از آتشبس و خروج ارتش اشغالگر، همچنان به آواربرداری و بازگشایی جادهها ادامه میدهند.
چندین نهاد بینالمللی خواستار بررسی مستقیم این تخریبها شدهاند.کارشناسان مستقل هشدار دادهاند که بازسازی این سطح از ویرانی به سالها زمان و منابع قابل توجه نیاز دارد. این تخریبهای گسترده، چالشهای جدی برای اجرای کامل توافق آتشبس و برنامههای بازسازی آینده ایجاد کرده و بر ضرورت تداوم کمکهای بینالمللی و نظارت مستقل بر وضعیت غزه تأکید میورزد.
منبع: کانال تلگرامی قدس