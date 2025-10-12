باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - این تخریب سیستماتیک که توسط سازمان‌های بین‌المللی مستندسازی شده، پیامد‌های جدی انسانی به همراه داشته است:

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، تا ۷۰ درصد از ساختمان‌ها در برخی محلات شمال غزه کاملاً تخریب یا به شدت آسیب دیده‌اند و هزاران خانواده فلسطینی که در پی آتش‌بس اخیر به مناطق شمالی بازگشته‌اند، با منظره‌ای از ویرانی کامل مواجه شده‌اند. این سطح از تخریب، بازگشت زندگی به حالت عادی و توزیع موثر کمک‌های انسان‌دوستانه را با مشکل مواجه کرده است.

زندگی به غزه برگشته و مردم از هم اکنون در حال بازسازی غزه هستند

به رغم این تخریب‌ها فلسطینی‌ها در حال بازگشت به غزه هستند و از همین ابتدا بازسازی آن را آغاز کرده‌اند.

کارکنان شهرداری غزه پس از آتش‌بس و خروج ارتش اشغالگر، همچنان به آواربرداری و بازگشایی جاده‌ها ادامه می‌دهند.

چندین نهاد بین‌المللی خواستار بررسی مستقیم این تخریب‌ها شده‌اند.کارشناسان مستقل هشدار داده‌اند که بازسازی این سطح از ویرانی به سال‌ها زمان و منابع قابل توجه نیاز دارد. این تخریب‌های گسترده، چالش‌های جدی برای اجرای کامل توافق آتش‌بس و برنامه‌های بازسازی آینده ایجاد کرده و بر ضرورت تداوم کمک‌های بین‌المللی و نظارت مستقل بر وضعیت غزه تأکید می‌ورزد.

منبع: کانال تلگرامی قدس