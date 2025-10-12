باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خانوادههای ۴۸ مرد و زن اسیر اسرائیلی دیروز (شنبه) در میدان اسرا با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دولت ترامپ برای خاورمیانه، به همراه جرد کوشنر و ایوانکا ترامپ، دیدار کردند و سپس این سه نفر برای سخنرانی در تجمع میدان حاضر شدند.
در این دیدار، خانوادهها از رئیسجمهور ترامپ و دولت او به خاطر نقش محوریشان در رهبری توافق تاریخی برای بازگرداندن همه اسرا تشکر کردند. علاوه بر این، ویتکاف بر تعهد تزلزلناپذیر ایالات متحده به بازگشت همه اسرا و تلاشهای مداوم برای اطمینان از اینکه هیچکس جا نماند، تأکید کرد.
منبع: کانال تلگرامی