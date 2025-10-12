در نشستی صمیمی، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران از برنامه تأثیرگذار «آبروی کوچه‌ها» تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدرمضان موسوی‌مقدم»، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشستی صمیمی با «حسن ملکی»، سرپرست شبکه تهران و «جواد تشکری»، مدیر گروه معارف اسلامی شبکه، دیدار و درباره برنامه «آبروی کوچه‌ها» و نقش رسانه در تبیین فرهنگ ایثار گفت‌وگو کردند.

«موسوی‌مقدم» در این نشست با تشکر از شیوه تولید و محتوای برنامه «آبروی کوچه‌ها» اظهار داشت: «این برنامه بسیار تأثیرگذار، با نگاهی بی‌بدیل و روایتی جذاب، توانسته پیوند نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ناب ایثار و شهادت را تقویت کند. پرداختن به شهیدان محلات تهران، قلب مخاطب را نشانه گرفته و همدلی را با هر همسایه شهید، قابل لمس می‌کند.»

وی افزود: «مهم‌ترین عرصه جهاد تبیین، عرصه رسانه است. «آبروی کوچه‌ها» در این جهاد بزرگ، پیشرو و اثرگذار است و ما قدردان زحمات مجموعه شبکه تهران و دست‌اندرکاران این برنامه هستیم.»

در ادامه، «حسن ملکی» با تشکر از تقدیر نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید گفت: «سرمایه اصلی ما برای تولید چنین برنامه‌هایی، فرهنگ شهادت و ایثار و وجود هزاران شهید والامقام است که هرکدام داستان زندگی بی‌نظیری دارند. وظیفه خود می‌دانیم با بهره‌گیری از ابزار رسانه، این گنجینه عظیم را به‌درستی به نسل امروز و فردا منتقل کنیم.»

وی با اشاره به استقبال خوب مردم از این برنامه افزود: «مردم دل در گرو عشق و ارادت به شهدا دارند و ما در شبکه تهران تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا ادامه‌دهنده مسیر تکریم این عزیزان، خانواده‌هایشان و فرهنگشان باشیم. قطعاً در این مسیر، همراهی و هم‌افزایی بنیاد شهید ضروری است.»

بر اساس این گزارش، در پایان این دیدار دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

