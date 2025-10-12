دادستان ریگان گفت: مادری داغدیده در شهرستان ریگان از قصاص قاتل فرزندش گذشت و او را در پای چوبه دار به حرمت حضرت زهرا (س) بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح سعیدی گراغانی با اشاره به بخشش قاتل فرزند از سوی مادر مقتول در پای چوبه دار به حرمت حضرت زهرا(س) در ریگان گفت: پرونده این حادثه که در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم تشکیل شده بود، پس از طی مراحل قضایی و صدور حکم قصاص برای قاتل، در آستانه اجرای حکم قرار داشت.

وی افزود: با این حال، با تلاش‌ها و رایزنی‌های دستگاه قضائی شهرستان، امام جمعه و مسئولین زندان و همراهی بزرگان و معتمدین محلی، زمینه صلح و سازش فراهم شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان تصریح کرد: در نهایت، ولی‌دم مقتول در لحظه اجرای حکم و در صحنه‌ای تأثربرانگیز، به حرمت حضرت زهرا (س) از حق شرعی و قانونی خود گذشت و با اعلام رضایت، به قاتل زندگی دوباره بخشید.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت گسترش روحیه گذشت و انسان‌دوستی گفت: ترویج فرهنگ عفو و گذشت از ارزش‌های والای انسانی و دینی است و نقش بزرگان و معتمدین در گسترش این فرهنگ در شهرستان بسیار مؤثر و شایسته قدردانی است.

منبع: دادگستری کرمان