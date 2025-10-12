فالح فیاض فرمانده حشد الشعبی عراق با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فالح فیاض فرمانده حشد الشعبي عراق با فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. فالح فیاض در این دیدار ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی به سردار رادان گفت: کشور دوست و برادر ایران همواره در کنار مردم عراق بوده است.

وی با اشاره به همکاری های تنگاتنگ دو کشور در حوزه های مختلف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی به ویژه در نقاط مرزی و هماهنگی‌های مشترک، و تبادل اطلاعات و امنیت مرزی بین دو کشور تأکید کرد.

در ادامه سردار رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از تلاش های حشد الشعبی عراق در برگزاری کنگره اربعین حسینی گفت:نیروهای انتظامی کشورمان و نیروی های امنیتی عراق از جمله حشد الشعبی امسال هماهنگی خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشتند.

منبع: پلیس فراجا

برچسب ها: سردار رادان ، حشدالشعبی عراق
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۱ درصدی سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
تاکید رادان بر ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه برای ارتقای امنیت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
هدیه تولد شوم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
اگر اخذ اجازه ولی یا قیم برای خروج از کشور ممکن نباشد تکلیف چیست؟
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
آخرین اخبار
پیگیری تا حصول نتیجه؛ مأموریت استاندار تهران به مدیران اقتصادی برای رفع موانع تولید
مدیرمسئول رسانه منتشر کننده ادعا در مورد انتخابات ۱۴۰۰ به دادسرا احضار شد
چپ‌گرد ستارخان-چمران تا پایان سال افتتاح می‌شود
چمران: فروش اضافه طبقات در هیچ کجای شهر نداریم
اجازه رد و بدل شدن ثمن معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی وجود ندارد
پیشگیری و آموزش، اولویت اصلی مدیریت بحران
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
هدیه تولد شوم
اگر اخذ اجازه ولی یا قیم برای خروج از کشور ممکن نباشد تکلیف چیست؟
دادگاه‌های صلح گامی مؤثر در تسریع رسیدگی و گسترش سازش میان مردم
آزادی گروگان چینی توسط پلیس آگاهی غرب تهران + فیلم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
برگزاری هفته ملی سلامت روان با برنامه‌های متنوع
طرح حمایت از مادران شیرده ادامه دارد
پرونده فساد چای دبش به سرانجام رسید
جزئیات طرح اعتبار ملی/ اتصال طرح اعتبار ملی به زنجیره تأمین مالی
تأمین مالی آسان‌تر برای صنعت پوشاک/ مقابله با قاچاق در اولویت صنعت پوشاک
ارائه ۱۵ میلیون نفر ساعت خدمات روانشناختی در بهزیستی/ کارزار سلامت روان رونمایی شد
پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا آغاز می‌شود
تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود می‌شود
جمع‌آوری حدود ۵۰۰ خودرو زیرباری از میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار
انجام ۲۱ عملیات امدادونجات در تهران طی هفته گذشته
مراقب کلاهبرداری با وعده «وام فوری» باشید
طرح ملی «طاها» برای اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ پوشاک در مسیر اجرا قرار گرفت
بازگشایی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه آیت‌الله سعیدی/ میدان جی تا پایان سال به بهره‌داری می‌رسد
کشف بیش از نیم تن الیاف آغشته به شیشه توسط پلیس فرودگاه اصفهان
بارگذاری ۱۱۴ میلیون رأی قضایی در سامانه تناد/ مردم به حقوق خود آگاه نیستند
دستگیری ۳ شکارچی متخلف در پارک سرخه‌حصار
برخورد پژوپارس با گاردیل و پژو ۲۰۷/ یک نفر فوت شد
گسترش همکاری‌های حقوقی ایران و روسیه در مجمع حقوقی