باشگاه خبرنگاران جوان - «ماهی در قلاب» که بهتازگی در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه دبیر این جشنواره را از آنِ محیالدین مظفر، کارگردان این ساخته مشترک ایران و تاجیکستان کرد، در بخش رقابتی فیلمهای بلند جشنواره تاج سامان تاجیکستان پذیرفته شده است.
در حاشیه جشنواره که برای بازه ۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ برنامهریزی شده، رونمایی تاجیکستان این فیلم نیز شامگاه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) در کاخ نوروز شهر دوشنبه با حضور مقامات دولتی و هنرمندان این کشور، سفیر ایران در تاجیکستان، مدیران شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی اثر (شرکت سیکاپ) برگزار خواهد شد.
تهیهکنندگی «ماهی در قلاب» را که بر اساس فیلمنامهای از بختیار کریماف و با مشارکت شبکه آیفیلم و سرمایهگذاران ایرانی و تاجیکستانی ساخته شده، امیر تاجیک و محیالدین مظفر و کارگردانیاش را محیالدین مظفر عهدهدار بودهاند. این فیلم محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستانش آمده است: «شاید گمان کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آن که دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بینام میبخشد.»
نقشهای اصلی این اثر را خورشید مصطفیاف و سیاره صفراُوا، دو بازیگر مطرح تاجیکستانی ایفا کردهاند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیمزاده، استعداد نوجوان بازیگری تاجیکستان را برای نخستینبار در این فیلم معرفی و پساز جستوجو در ۴۲ مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست در تاجیکستان و گرفتن تست بازیگری از بیش از ۱۸۰۰ کودک در این مراکز انتخاب کرده است.
فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» ۳۰ شهریورماه سال جاری با حضور پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما؛ غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ نظامالدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران؛ همچنین عوامل و بازیگران این فیلم، جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون، مدیران و کارکنان رسانه ملی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما رونمایی شد و اوایل مهرماه جاری نخستین اکران جهانیاش را در بخش «پانوراما» سیامین جشنواره بینالمللی فیلم اشلینگل آلمان تجربه کرد.
عوامل تولید «ماهی در قلاب» عمدتاً تاجیکستانیاند و مراحل پساتولید آن نظیر تدوین، صداگذاری، آهنگسازی، اصلاح رنگ و نور و... بهدست هنرمندان ایرانی انجام شده است.
منبع: روابط عمومی پروژه