صفحات عده‌ای از پزشکان در پوشش محتوای آموزشی، اتاق عمل به صحنهٔ فیلم‌برداری و بیمار به سوژهٔ نمایش تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صفحات عده‌ای از پزشکان پر است از محتوا دربارهٔ تزریقات زیبایی نواحی خصوصی آقایان، جراحی‌های زیبایی اندام‌های خصوصی بانوان، یا معاینه‌های مربوط به زنان و زایمان؛ آن هم در برابر چشمان میلیون‌ها کاربر. ظاهراً در پوشش محتوای آموزشی، اتاق عمل به صحنهٔ فیلم‌برداری و بیمار به سوژهٔ نمایش تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، به میدان تازه‌ای برای رقابت و دیده شدن تبدیل شده‌اند. در این میان، گروهی از پزشکان نیز به این رقابت وارد شده‌اند.اما آنچه در نگاه نخست به‌عنوان «تولید محتوای آموزشی» یا «معرفی خدمات درمانی» دیده می‌شود، در عمل به پدیده‌ای نگران‌کننده بدل شده است؛ تبدیل بدن بیماران به ابزار تبلیغاتی برای جذب فالوئر و مشتری. اگر روزگاری اخلاق پزشکی بر اصل رازداری و حفظ حرمت بدن بیمار استوار بود، امروز صفحات بسیاری از پزشکان در فضای مجازی، پر شده از ویدیوهایی از جراحی‌های زیبایی، تزریقات نواحی خصوصی، معاینه‌های زنان و زایمان، و حتی شوخی‌های سبک جنسی با محتوای به ظاهر علمی.پرسش جدی در این زمینه این است که چه بر سر مفهوم «حریم خصوصی» و «احترام به بدن انسان» آمده است.

از کلاس درس تا اتاق عملِ عمومی

روزگاری ثبت تصویر از بدن بیمار فقط برای آموزش علمی و در چارچوبی سخت‌گیرانه مجاز بود. امروز اما همان تصاویر، یا حتی ویدیوهای دقیق‌تر از مراحل جراحی‌های زیبایی، در فضای عمومی منتشر می‌شوند.صفحات بسیاری از پزشکان پر است از محتوا دربارهٔ تزریقات زیبایی نواحی خصوصی آقایان، جراحی‌های زیبایی اندام‌های خصوصی بانوان، یا معاینه‌های مربوط به زنان و زایمان؛ و همه در برابر چشمان میلیون‌ها کاربر.در ظاهر، این محتواها آموزشی‌اند؛ اما در واقع، اتاق عمل به صحنهٔ فیلم‌برداری و بیمار به سوژهٔ نمایش تبدیل شده است.

بدن بیمار یا ابزار برندینگ؟

پزشکی با «اعتماد» معنا پیدا می‌کند. بیمار بدنش را به پزشک می‌سپارد، چون باور دارد که در امنیت است. اما وقتی تصویر بدن بیمار در گوشی پزشک باقی می‌ماند، یا در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود، اعتماد فرو می‌ریزد.نگهداری تصویر اندام بیماران، به ویژه اندام‌های خصوصی، حتی اگر برای «نمونه کار» باشد، نقض صریح محرمانگی و تجاوز به حریم شخصی است. هیچ ضرورتی، نه اخلاقی و نه علمی، وجود ندارد چنین تصاویری در گوشی شخصی پزشک ذخیره شود. این تصاویر، هر لحظه در معرض افشا، هک، یا سوءاستفاده قرار دارند. و حتی اگر هرگز منتشر نشوند، صرف نگهداری آنها، حرمت انسانی و شرعی بدن بیمار را زیر پا می‌گذارد.

فریب آموزش و القای ذهنی مخاطب

برخی پزشکان در واکنش به انتقادات می‌گویند «ما چیزی را صریح نشان نمی‌دهیم.» اما مسئله فقط «دیدن» نیست؛ القا کردن هم می‌تواند همان تأثیر را داشته باشد.در بسیاری از ویدیوها و پست‌ها، توصیف‌های دقیق از شکل بدن، روش جراحی یا جزئیات ظاهری داده می‌شود، در حالی که تصویر اصلی حذف شده است. اما همین توصیف‌ها، با زبان طنز، با لحن جذاب یا همراه با ژست‌های نمایشی، باعث تصویرسازی ذهنی در ذهن مخاطب می‌شود.دقیقاً همانند برخی صحنه‌ها در سریال‌ها یا فیلم‌ها که چیزی مستقیماً نشان داده نمی‌شود، اما تخیل مخاطب فعال می‌شود و تصویر را خودش در ذهن می‌سازد. از نظر روانی و شرعی، این نوع تحریک غیرمستقیم هم آسیب‌زا و غیرقابل توجیه است.اسلام، نه فقط نمایش، بلکه گفتار، توصیف یا رفتاری را که ذهن را به سمت گناه یا بی‌حیایی ببرد، نیز نهی کرده است. بنابراین، محتوایی که به ظاهر آموزشی و خالی از تصویر غیرشرعی است، اما در باطن تحریک‌آمیز یا کنجکاوی‌برانگیز است، از نظر اخلاقی و شرعی تفاوتی با نمایش آشکار ندارد.

فاجعه‌ای پنهان زیر روپوش سفید

در آموزه‌های اسلامی، بدن انسان حرمت دارد؛ حتی بدن فرد مرده هم محترم است، چه رسد به بدن زنده!قرآن کریم در آیهٔ ۳۰ سورهٔ نور به صراحت به حفظ نگاه و پوشاندن بدن از نامحرم توصیه می‌کند. فقهای شیعه هم تصریح کرده‌اند که نگاه یا لمس عورت دیگران حتی برای درمان فقط در حالت ضرورت جایز است، آن هم به مقدار ضرورت.فیلم‌برداری، ذخیره یا انتشار چنین تصاویر و توصیف‌هایی، نه تنها خارج از این ضرورت است، بلکه نوعی افشای راز بیمار محسوب می‌شود.پیامبر اکرم (ص) فرمودند «هر که عیب و راز مسلمانی را بپوشاند، خداوند در دنیا و آخرت او را عیب‌پوشی خواهد کرد.»بنابراین، پزشکی که به جای پوشاندن، بدن مراجعه‌کننده‌اش را به نمایش می‌گذارد یا حتی به شکل غیرمستقیم به تخیل مخاطب القا می‌کند، از نگاه شرع مرتکب گناهی بزرگ شده است.

شکست اخلاق پزشکی در رقابت با الگوریتم‌ها

پلتفرم‌ها محتواهای بصری و هیجانی را ترویج می‌دهند، و بسیاری از پزشکان برای دیده شدن به سمت تولید محتوای تندتر و جذاب‌تر می‌روند. در این میان، اخلاق و حیا قربانی الگوریتم می‌شوند.سکوت نظام پزشکی نیز به این بی‌اخلاقی‌ها مشروعیت ضمنی بخشیده است.در حالی که در کشورهای پیشرفته، انتشار حتی بخشی از بدن بیمار بدون رضایت رسمی جرم حرفه‌ای است، در کشور ما چنین مواردی گاه با افتخار و تبلیغ بیشتر همراه می‌شوند.

وقتی حرمت بدن از بین می‌رود

نمایش بدن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، اثرات عمیق فرهنگی دارد. با تکرار چنین محتواهایی، ذهن جامعه به تدریج نسبت به حرمت بدن بی‌اعتنا می‌شود.ضمناً حیا، که سرمایهٔ اخلاقی جامعه است، در اثر تماشای مداوم این محتواها فرسوده می‌شود.در نتیجه، رفتارهایی که روزی زشت و ممنوع شمرده می‌شدند، امروز در پوشش علم و آموزش، عادی جلوه می‌کنند.

لطفاً به اخلاق، قانون و شریعت برگردید

جامعهٔ پزشکی باید به سوگند خود بازگردد؛ نه فقط سوگند بقراط، بلکه به پیمان الهی و انسانی خود.بدن بیمار، امانتی در دستان پزشک است، نه محتوایی برای تبلیغ. هیچ پیشرفت، برند و فالوئری ارزش شکستن حرمت انسان را ندارد.نهادهای مسئول نیز باید به‌طور جدی وارد عمل شوند. باید مقرراتی صریح برای ممنوعیت ذخیره و انتشار هرگونه تصویر از بدن بیماران تدوین و اجرا شود.آموزش اخلاق رسانه‌ای و شرعی به پزشکان نیز باید بخشی جدی از نظام آموزش پزشکی شود. و البته نظارت دقیق و جدی بر تمام این بایدها.

حرف آخر

پدیدهٔ «پزشکی نمایشی» امروز نه فقط یک انحراف اخلاقی، بلکه تهدیدی برای کرامت انسانی و عفت اجتماعی است.چه نمایش مستقیم اندام‌های خصوصی و چه القای غیرمستقیم از طریق توصیف و تصویرسازی، هر دو مصداق نقض حرمت بدن و حریم انسان‌اند.جامعهٔ پزشکی، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید به‌صراحت در برابر این روند بایستند. زیرا اگر سکوت کنیم، روزی می‌رسد که بدن انسان، که در نگاه دین و اخلاق مقدس است، تنها به «ابزار نمایش» فروکاسته می‌شود؛ و این آغاز سقوط است، نه پیشرفت.

منبع: فارس

برچسب ها: شبکه های اجتماعی ، جذب فالوئر
خبرهای مرتبط
ممنوعیت حضور کودکان در فضای مجازی در بسیاری از کشور‌های جهان + فیلم
هشدار پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
انسان
۱۴:۳۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
یا علی .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
سوژه نیستند و برای افزایش فهم جامعه لازم است که حتی این کار افزایش و قانونمند شود
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۴:۲۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
شما خواستی بده از همه جات عکس بگیرند برای فهم جامعه منتشر کنند ما نمی‌خواهیم
عابربانک ترکیه‌ای در خدمت مهناز افشار و رفقا
روز جهانی دختر را تبریک نگوییم!
۱۰ وسیله‌ای که باید همین حالا از آشپزخانه‌تان دور بیندازید
بیماری‌هایی که به دلیل نخوابیدن سراغ‌تان می‌آید
پوشش عفیفانه؛ بازتابی از هویت، اخلاق و فرهنگ تاریخی ایرانیان
با این راهکار، موفقیت شغلی‌تان را پیدا کنید
چرا برخی از کودکان احساس تنهایی می‌کنند؟
آخرین اخبار
با این راهکار، موفقیت شغلی‌تان را پیدا کنید
۱۰ وسیله‌ای که باید همین حالا از آشپزخانه‌تان دور بیندازید
چرا برخی از کودکان احساس تنهایی می‌کنند؟
بیماری‌هایی که به دلیل نخوابیدن سراغ‌تان می‌آید
روز جهانی دختر را تبریک نگوییم!
عابربانک ترکیه‌ای در خدمت مهناز افشار و رفقا
پوشش عفیفانه؛ بازتابی از هویت، اخلاق و فرهنگ تاریخی ایرانیان
چرا ترامپ برنده صلح نوبل نشد؟
در روزگاری که وسوسه‌ها آپدیت می‌شوند، ایمان باید به‌روز بماند
حافظ، لسان‌الغیب و رازدار عالم معنا
دهکده جهانی یا دهکده استعماری
راز آغاز هستی در آیه‌ای که جهان را تکان داد
چرا حافظ را دوست داریم؟
بدن بیمار، سوژهٔ تولید محتوای پزشکان اینستاگرامی
کشف ریاضیات پنهان در نقاشی ویتروویوس اثر داوینچی
میکروب‌های بدنمان چگونه خواب ما را کنترل می‌کنند؟
امیرمختار کریم‌پور شیرازی، روزنامه نگاری که در آتش کینه اشرف پهلوی سوخت
علت صدا دادن چرخ ماشین هنگام دور زدن چیست؟
چالش‌ها و تناقضات وعده‌های بن سلمان در کاهش اعدام‌ها
چرا قطارها کمربند ایمنی ندارند؟
خشک‌ترین بیابان زمین به بهشت گل‌ها تبدیل شده است
استعفای ۳۳ هزار معلم طی چهار سال در زمان حکومت پهلوی
میراث پنهان اسطوره/ فیلم ناتمام چارلی چاپلین پیدا شد
از اقتصاد فضایی چه می‌دانیم؟