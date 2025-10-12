رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف اعلام کرد: ۲۶ مهر افتتاحیه مسابقات قرآن کریم و ۵ آبان اختتامیه مراسم است و حدود ۶۱ هزار نفر در مسابقات قرآن کریم شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری چهل و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کریم در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد. حمید مجیدی‌مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اعلام این خبر که حدود ۶۱ هزار نفر در چهل و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم ثبت‌نام کردند، که حدود ۲۴ هزار نفر آقا و حدود ۳۷ هزار نفر خانم هستند، گفت: الحمدالله اهل تسنن هم به مسابقات قرآن اقبال نشان داده‌اند و حدود ۴۰۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، حدود ۵۴ هزار نفر بیش از ۱۸ سال سن دارند. در مقابل، حدود دو سالی است که شرکت‌کنندگان کمتر از ۱۸ سال را به دایره مسابقات اضافه کردیم. احتمال دارد از سال آینده بخش بین‌المللی کمتر از ۱۸ سال را به دایره اصلی مسابقات اوقاف اضافه کنیم.

مجیدی‌مهر ادامه داد: همانطور که در سه سال گذشته ترتیل بانوان را برای اولین‌بار اضافه کردیم. اتفاق مهم این است که در تمام بخش‌هایی که خانم‌ها و آقایان حضور دارند، جوایز یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد. در بیش از ۱۴۰ شهرستان بخش آوایی برگزار و بخش معارفی در ۳۰۷ حوزه برگزار شده است. مرحله استانی در ۳۱ استان و مرحله معارفی هم در ۳۳ حوزه در مرحله استانی برگزار شده است. کار ضبط تلاوت شرکت‌کنندگانِ مرحله مقدماتی سراسری در شهریور ماه انجام شد. در اواخر شهریور کار داوری آنها انجام و نفرات نهایی انتخاب شدند. ۲۶ مهر افتتاحیه مسابقات قرآن کریم است و ۵ آبان اختتامیه مراسم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده ولی فقیه و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف خبر داد که تا این لحظه حدود ۱۲۰ محفل قرآنی را پیش‌بینی کردیم، که از ۱۵ مهر در نقاط مختلف کردستان مستقر شده‌اند. اکنون حدود ۱۶ قاری بین‌المللی در فضای مسابقات مستقر هستند.