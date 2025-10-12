رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: رفع تعهدات ارزی از طریق مصالحه ریالی تا پایان آذرماه تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: این تالار باید به زودی راهاندازی شود و در روزهای آینده عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. صادرکنندهها به راحتی میتوانند به کشور برگردند و از این بازار و فرصت استفاده کنند.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که مطرح شد، بحث کسانی بود که بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به هر دلیلی موفق به ایفا کردن تعهدات ارزی خود نشده بودند. برای این صادرکنندگان، موضوعی تحت عنوان مصالحه ریالی تصویب شد؛ به این معنا که با پرداخت یک مقدار جریمه، میتوانند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و از عواقب ناشی از آن رهایی یابند.
او بیان کرد: آخرین مهلت برای این موضوع تا پایان شهریور بود. با پایان این مهلت، مراجعات زیادی از افرادی که نتوانسته بودند در فرصت مقرر این کار را انجام دهند، به ما رسید. موضوع را پیگیری کردیم و از کمیته بازگشت ارز و دوستان در بانک مرکزی خواهش کردیم که تا پایان آذرماه این مهلت را تمدید کنند. بعید میدانم که بعد از این تاریخ، تمدید دیگری امکانپذیر باشد.
وی ادامه داد: با اطلاعرسانی و راهاندازی تالار دوم، میتوان به بهبود تجارت خارجی کمک کرد. همچنین، برای صادرکنندگانی که در گذشته نتوانستهاند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، گزینه مصالحه ریالی در نظر گرفته شده است که تا پایان آذرماه قابل استفاده خواهد بود.