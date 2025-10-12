باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» بر جایگاه ویژه استان فارس در حوزه تجارت و صنعت تأکید کرد و از رشد قابل توجه صادرات این استان در مقایسه با وضعیت نسبتاً همسان صادرات کشوری خبر داد.

شیخ اعلام کرد که صادرات استان فارس در شش‌ماهه نخست امسال با رشد ۱۰ درصدی وزنی و بیش از ۶ درصد افزایش ارزشی به بیش از ۳۲ میلیون دلار رسیده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ابراز امیدواری کرد که این اکسپو به توسعه بیشتر مبادلات منجر شود.

معاون وزیر صمت با تأکید بر آمادگی طرح‌های صنعتی برای بهره‌برداری، خاطرنشان ساخت که بیش از ۱۵۶ طرح صنعتی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد و پتانسیل اشتغال‌زایی برای حدود ۶ هزار نفر در فارس تا پایان سال جاری آماده تکمیل هستند.

او همچنین به همکاری‌های مشترک وزارت صمت و وزارت نفت در راستای احداث واحد‌های صنعتی مرتبط با تأمین کود‌های کشاورزی اشاره کرد که نویدبخش توسعه پایدار در استان است.

شیخ در پایان، «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» را نمادی از هم‌افزایی مؤثر میان بخش‌های صنعت و تجارت کشور دانست و خواستار استفاده از فرصت این نمایشگاه برای تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید در فارس شد.