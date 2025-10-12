مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از برنامه‌ریزی برای افزایش روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب تولید گاز خبر داد و گفت: این اقدام با محوریت توسعه میادین «دی»، «توس» و «خارتنگ» اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مالک قنواتی مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره برنامه‌ریزی‌های این شرکت در جبران ناترازی‌های به وجود آمده در مصرف گاز کشور افزود: هم اکنون توسعه میادین گازی مستقل به یکی از برنامه‌ریزی‌های مهم این شرکت تبدیل شده است؛ البته این برنامه‌ریزی‌ها فقط بر مبنای نگهداشت تولید از میادین فعلی نیست، بلکه موضوع توسعه میادین جدید و رفع ناترازی گازی کشور نیز برای این شرکت حائز اهمیت است و برای آن برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلند مدت استراتژیک انجام شده است که از اهم این برنامه‌ها، طرح توسعه سه میدان گازی دی، توس و خارتنگ است که ضریب اهمیت بسیار بالاتری نسبت به سایر میادین دارند.

وی درباره تولید زودهنگام از میدان گازی «دی»، یادآور شد: در سال گذشته با برنامه ریزی و اقدامات فشرده‌ای که صورت گرفت، میدان گازی دی با تولید متوسط روزانه ۲ میلیون متر مکعب وارد مدار عملیات شد و در سال جاری نیز با ادامه اقدامات اجرایی و اتمام حفاری چاه سوم، گاز تولیدی این چاه نیز وارد مدار تولید شد؛ در تلاشیم با حفاری و تکمیل چاه چهارم و افزایش ظرفیت خط لوله انتقال به پالایشگاه، ظرفیت تولید این میدان را به بیش از ۳ میلیون متر مکعب ارتقاء دهیم.

قنواتی اظهار داشت: انتظار می‌رود در سال‌های بعد با حفر چاه‌های توسعه‌ای جدید تولید بیشینه از میدان گازی دی به پنج میلیون متر مکعب افزایش یابد.

مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران به طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های توس و خارتنگ اشاره کرد و گفت: در کنار طرح توسعه میدان دی، ۲ میدان گازی توس و خارتنگ، ضریب اهمیت بسیار بالایی دارند؛ توسعه میدان توس از جهتی که در شمال شرق کشور و در دورترین نقطه کشور قرار گرفته از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بر همین اساس با برنامه‌ریزی‌های فشرده‌ای که انجام شده، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تا زمستان سال جاری، توسعه این میدان را با ظرفیت روزانه سه میلیون متر مکعب به انجام خواهد رساند.

قنواتی ادامه‌داد: همچنین توسعه میدان گازی خارتنگ نیز علاوه بر تولید سه میلیون متر مکعب و رفع بخشی از ناترازی گاز کشور، به دلیل تسهیل شرایط عملیاتی خط لوله ۴۸ اینچ میدان کنگان به پالایشگاه فجر، در افزایش تولید کنگان نیز موثر است.

به گفته وی، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، با افزایش تولید اولیه در میدان خارتنگ و اثر انتقال این گاز از طریق خط لوله مشترک خارتنگ - کنگان به پالایشگاه فجر جم، کاهش مایعات تجمع یافته در خط لوله را به همراه خواهد داشت و در مجموع منجر به افزایش تولید تدریجی به میزان پنج میلیون متر مکعب در روز از دو میدان خارتنگ و کنگان خواهد شد.

منبع: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

برچسب ها: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ، تولید گاز
