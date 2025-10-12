شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود شدن سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است سایت استعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران قطع شده و ایثارگران هنگام انجام امور اداری مانند استعلام وام ازدواج با مشکلاتی مواجه شدند وآن‌ها همچنان برای در نیمه راه باز مانده‌اند.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام روزتون بخیرلطفا در مورد علت بسته بودن سایت بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کنید. جهت استعلام وام ازدواج باید بانک‌ها استعلام بگیرند تا بتوانند وام را پرداخت کنند و همچنان سایت بسته است و نمی‌توانیم استعلام بگیریم همه بلاتکلیف شدند چرا کسی پیگیری نمی‌کند.

