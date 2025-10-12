باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سید حمید طاهری، سرپرست اداره کل اموال تملیکی استان گفت:در شش‌ماهه نخست امسال، تعداد ۵۲۱ فقره پرونده به اموال تملیکی وارد شده که طی آن فروش اموال منقول به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال انجام شده است. همچنین ۱۷۰ فقره پرونده به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال استرداد و ۲۱ پرونده کالای بلاصاحب به ارزش ۴۸ میلیارد ریال واگذار شده است.

وی افزود:در این مدت، دو پرونده اموال غیرمنقول نیز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در مزایده مطرح شده و تمامی کالاها پس از صدور آرای قطعی، در مزایده‌های رسمی عرضه و به فروش می‌رسند.

دستور قضایی برای تعیین‌تکلیف فوری اموال

شهواری، رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر تسریع در روند تعیین‌تکلیف اموال گفت:بخشی از اموال موجود باید در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین‌تکلیف شوند، چراکه برخی از این اموال مربوط به حقوق دولتی و بیت‌المال و برخی دیگر مرتبط با مردم و حق‌الناس هستند. مقرر شده است طی دو ماه آینده کلیه اموال بلاتکلیف که مدت نگهداری آن‌ها طولانی شده تعیین‌تکلیف و وضعیت انبارها پاکسازی شود.

صدور بیش از ۲۰۰ رأی در کمتر از سه هفته

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز از تسریع در روند بررسی پرونده‌ها خبر داد و اظهار کرد:پیگیری‌های مستمر برای صدور آراء و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها انجام شده و رؤسای شعب و قضات تعزیرات با حضور میدانی در انبارهای اموال تملیکی روند بررسی را تسریع کرده‌اند.

وی افزود:در راستای تسهیل روند تحویل دادنامه‌ها، رئیس حراست تعزیرات نیز تعامل نزدیکی با اموال تملیکی دارد و طی ۲۰ روز اخیر بیش از ۲۰۰ رأی در این زمینه صادر شده است.