سراب شهوا یا حسینخانی یکی از میراثهای طبیعی و تاریخی لرستان است که سالهاست بخشی از آب شرب شهر خرمآباد را تأمین میکند و مازاد آن پس از عبور از میان محله مطهری، به رودخانه خرمرود میریزد.
این چشمه با قدمتی چند هزار ساله، در مجاورت تپهای باستانی قرار دارد و از جمله جاذبههایی است که در فصول مختلف سال، بهویژه بهار و تابستان، گردشگران بسیاری را به سوی خود میکشاند.
ضربالاجل برای نجات «نگین گردشگری خرمآباد»
مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از شرایط نامناسب نظافت و تجمع نخالههای اطراف سراب، دستور ساماندهی فوری و لایروبی کامل آن را صادر کرد.
مجیدی گفت: وضعیت فعلی چشمه شهری سراب شهوا به هیچ وجه قابل قبول نیست و لازم است دستگاههای متولی، در کوتاهترین زمان ممکن، عملیات لایروبی و پاکسازی اطراف آن را آغاز کنند.
وی با اشاره به اهمیت این چشمه در رونق گردشگری شهری خرمآباد افزود:سراب شهوا نگین صنعت گردشگری لرستان است و باید شأن و زیبایی آن حفظ شود. انتظار میرود شهرداری و شرکت آبفا استان بدون فوت وقت اقدامات لازم را انجام دهند.
با اجرای این دستور، سراب شهوا پس از سالها انتظار در مسیر نوسازی قرار میگیرد.