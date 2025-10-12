در دل شهر تاریخی و خوش‌آب‌وهوای خرم‌آباد، چشمه‌ای همیشه‌جاری به نام سراب شهوا جریان دارد و مناظری شبیه آبراه‌های ونیز ایتالیا پدید آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سراب شهوا یا حسین‌خانی یکی از میراث‌های طبیعی و تاریخی لرستان است که سال‌هاست بخشی از آب شرب شهر خرم‌آباد را تأمین می‌کند و مازاد آن پس از عبور از میان محله مطهری، به رودخانه خرم‌رود می‌ریزد.

این چشمه با قدمتی چند هزار ساله، در مجاورت تپه‌ای باستانی قرار دارد و از جمله جاذبه‌هایی است که در فصول مختلف سال، به‌ویژه بهار و تابستان، گردشگران بسیاری را به سوی خود می‌کشاند.

 ضرب‌الاجل برای نجات «نگین گردشگری خرم‌آباد»

مهدی مجیدی، معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از شرایط نامناسب نظافت و تجمع نخاله‌های اطراف سراب، دستور ساماندهی فوری و لایروبی کامل آن را صادر کرد.

مجیدی گفت: وضعیت فعلی چشمه شهری سراب شهوا به هیچ وجه قابل قبول نیست و لازم است دستگاه‌های متولی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، عملیات لایروبی و پاک‌سازی اطراف آن را آغاز کنند.

وی با اشاره به اهمیت این چشمه در رونق گردشگری شهری خرم‌آباد افزود:سراب شهوا نگین صنعت گردشگری لرستان است و باید شأن و زیبایی آن حفظ شود. انتظار می‌رود شهرداری و شرکت آبفا استان بدون فوت وقت اقدامات لازم را انجام دهند.

با اجرای این دستور، سراب شهوا پس از سال‌ها انتظار در مسیر نوسازی قرار می‌گیرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: چشمه ، گردشگری
خبرهای مرتبط
چشمه علی طبس/ یک روز لذت پیاده روی در آب+عکس
"شاهنجرین" روستایی بانهر پرآب+عکس
چشمه تیان ازنا، جواهری زلال در دل اشترانکوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلای سبز لرستان؛ ظرفیت طبیعی برای تولید و اشتغال
ماشین‌سازی لرستان تا دیروز امید کارگران، امروز در انتظار اعتبار برای زنده ماندن
کاهش پروازها در خرم‌آباد؛ مطالبه عمومی بی‌پاسخ مانده است
آخرین اخبار
کاهش پروازها در خرم‌آباد؛ مطالبه عمومی بی‌پاسخ مانده است
طلای سبز لرستان؛ ظرفیت طبیعی برای تولید و اشتغال
ماشین‌سازی لرستان تا دیروز امید کارگران، امروز در انتظار اعتبار برای زنده ماندن
جایگاه اشتغال لرستان در کشور پایین است
پلدختر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی
۱۴ هزار هکتار باغ گردو؛ سرمایه سبز لرستان
بلوط‌های زاگرس زیر چتر حفاظت؛ جمع‌آوری زغال‌های غیرمجاز در خرم‌آباد
۵۴ هزار تن گندم، ۳۸۰۰ تن کلزا؛ خرید تضمینی محصولات کشاورزی لرستان ادامه دارد
فولاد ازنا و صدر فولاد؛ زخم‌هایی که هنوز بر پیکر اقتصاد لرستان باقی است
کمک‌های مردمی به بهزیستی لرستان ۴۷ درصد افزایش یافت
سفرهای جاده‌های لرستان در سراشیبی کاهش
خرم‌آباد چشم‌انتظار صدای سوت قطار؛ وعده دولت برای تسریع پروژه
لرستان ۱۲ پله در شاخص کسب و کار ارتقا یافت