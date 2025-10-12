باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ایام سالروز عملیات «طوفانالاقصی»، فصل دوم مجموعه کمیکموشن «زیتون سرخ» با بیان مژده لواسانی از یکشنبه ۲۰ مهر (یکشنبه تا سهشنبه) حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش میشود.
این مجموعه به کارگردانی مجید محمودی و تهیهکنندگی امید مرندی در مرکز انیمیشن سوره تولید شده و در قالبی خلاقانه و جذاب، بازخوانی تازهای از مقاومت مردم فلسطین را برای نوجوانان روایت میکند.
در فصل جدید «زیتون سرخ»، موضوعاتی چون شایعات پیرامون عملیات طوفانالاقصی، دروغهای رسانهای رژیم صهیونیستی درباره ایران، شهادت یحیی سنوار و پایداری مردم غزه با نگاهی تحلیلی، بیانی کمیک و زبانی ساده بازگو میشود.
گفتنی است فصل نخست این مجموعه نیز مهرماه سال گذشته، همزمان با هفتم اکتبر و با محوریت واکاوی تاریخ اشغال فلسطین از قاب شبکه دو پخش شد و با استقبال گسترده مخاطبان نوجوان همراه بود.
«زیتون سرخ» با زبانی هنری و نگاهی نو، پلی میان ادراک نوجوان ایرانی و واقعیتهای مقاومت فلسطین میسازد؛ تلاشی برای پرورش نسلی که حقیقت را از میان تصویرهای تحریفشده جهان بازمیجوید.
«زیتون سرخ» یکشنبه تا سهشنبه حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می شود.