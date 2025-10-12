هم‌زمان با ایام سالروز عملیات «طوفان‌الاقصی»، فصل دوم مجموعه کمیک‌موشن «زیتون سرخ» با بیان مژده لواسانی از یکشنبه ۲۰ مهر از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با ایام سالروز عملیات «طوفان‌الاقصی»، فصل دوم مجموعه کمیک‌موشن «زیتون سرخ» با بیان مژده لواسانی از یکشنبه ۲۰ مهر (یکشنبه تا سه‌شنبه) حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مجموعه به کارگردانی مجید محمودی و تهیه‌کنندگی امید مرندی در مرکز انیمیشن سوره تولید شده و در قالبی خلاقانه و جذاب، بازخوانی تازه‌ای از مقاومت مردم فلسطین را برای نوجوانان روایت می‌کند.

در فصل جدید «زیتون سرخ»، موضوعاتی چون شایعات پیرامون عملیات طوفان‌الاقصی، دروغ‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی درباره ایران، شهادت یحیی سنوار و پایداری مردم غزه با نگاهی تحلیلی، بیانی کمیک و زبانی ساده بازگو می‌شود.

گفتنی است فصل نخست این مجموعه نیز مهرماه سال گذشته، هم‌زمان با هفتم اکتبر و با محوریت واکاوی تاریخ اشغال فلسطین از قاب شبکه دو پخش شد و با استقبال گسترده مخاطبان نوجوان همراه بود.

«زیتون سرخ» با زبانی هنری و نگاهی نو، پلی میان ادراک نوجوان ایرانی و واقعیت‌های مقاومت فلسطین می‌سازد؛ تلاشی برای پرورش نسلی که حقیقت را از میان تصویرهای تحریف‌شده جهان بازمی‌جوید.

«زیتون سرخ» یکشنبه تا سه‌شنبه حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش می شود.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه دو
خبرهای مرتبط
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
آخرین اخبار
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
زندگی رزمندگی منتشر شد
محمد کاسبی درگذشت
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره