باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «موسولینی» با گویندگی ۴۱ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما دوبله شد. این سریال در گونه زندگینامه، درام و تاریخی محصول ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۲۴- ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

مدیر دوبله این سریال شراره حضرتی و صدابردار آن علی شریفی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، ارغوان افراسیاب، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، فاطمه برزویی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، محمد تنهایی، ارسلان جولایی، فاطمه حدادی، محمدرضا حسینیان، امیر حکیمی، حسین خدادادبیگی، محمدعلی دیباج، شهریار ربانی، حسین سرآبادانی، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، خسرو شمشیرگران، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، سحر صحامیان، بهروز علیمحمدی، محمود قنبری، امیربهرام کاویانپور، امیرصالح کسروی، ابوالقاسم محمدطاهر، اکبر منانی، امیر منوچهری، اسفندیار مهرتاش، علی همت مومیوند، علیرضا ناصحی، عباس نباتی، صنم نکواقبال، نیما نکویی فرد، حسین نورعلی و شراره حضرتی صداپیشه های این اثر بوده اند.

این سریال تاریخی به برهه‌ای از زندگی سیاسی موسولینی، رهبر و دیکتاتور فاشیست ایتالیا می‌پردازد، بازه‌ای که او جنبش نحیف فاشیسم را در این کشور بنیان می‌نهد و کم‌کم با حذف همه رقبا به دیکتاتور ایتالیا تبدیل می‌شود.

لازمه خودکامگی بزرگ در سطح دیکتاتوری تاریخی همچون موسولینی، شری گسترش یابنده در تمام تار و پود وجود است. فردی که در این سطح، خودکامه است میلی سیری ناپذیر به سلطه یافتن بر همه کس و همه چیز دارد و در این راه، قادر به انجام هر سیاه کاری ای است. طی مسیری که طی می شود تا چنین فردی تبدیل به خودکامه ای بزرگ شود، او به تدریج، هر روز بیشتر و بیشتر روح خود را مفیستوفلس وار، به ابلیس می فروشد و بیش از پیش از ماهیت انسانی خود تهی می شود و به هیولایی در پوستین انسانی بدل می شود. سریال «موسولینی» به عنوان یک درام زندگینامه ای و تاریخی روایت گر چنین سیر تغییر و تحولی از یک انسان به یک هیولای تمام عیار تشنه خون، در راه سلطه گری و خودکامگی بی پایان را روایت می کند. با تماشای این قبیل آثار، بنا به قول معروف، ادب از بی ادبان می آموزیم تا در زندگی خویش، هیچ گاه، حتی ره به سوی اندکی سلطه گری یا تمایل به قدرت فسادآلوده نبریم.

شبکه‌ی چهار، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته است و پس از طی مراحل تایید و روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله این عنوان برای مخاطبان این شبکه پخش خواهد شد.