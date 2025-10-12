باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین قسمت «ملورین» با روایت ایمان و آرامش یک بانوی مسلمان هندی روی آنتن رفت. این برنامه جدید که به تهیه کنندگی «زینب پورابراهیم» تولید شده، با نگاهی نو به بازتعریف جایگاه زن مسلمان در جامعه میپردازد و تفاوتهای سبک زندگی اسلامی و سکولار را بررسی میکند.
مهمان نخستین قسمت این برنامه، بانوی مسلمان هندی بود که از چگونگی آشنایی با اسلام، تغییر دین و تجربه زندگی در ایران گفت. وی که بیش از سه دهه در ایران زندگی کرده، درباره آشنایی با ایرانیان مؤمن، تغییر دین از مسیحیت به اسلام، نقش همسرش در آموزش نماز و علاقهاش به یادگیری قرآن، با مجریان نوجوان «ملورین» به گفتگو نشست.
شایان ذکر است، این برنامه در چارچوب سند تحول رسانه ملی تولید شده است و روزهای پنجشنبه، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش میشود. بازپخش این برنامه نیز جمعهها ساعت ۱۶ خواهد بود.