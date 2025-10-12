شبکه نمایش سیما در پی درگذشت محمد کاسبی، با تغییر جدول پخش، فیلم‌های «پدر» و «شنا در زمستان» را پخش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به احترام هنرمندی که نقش‌هایش در دل مردم جاودانه شد، شبکه نمایش سیما ضمن تسلیت درگذشت محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت و مردمی سینما و تلویزیون، با تغییر جدول پخش امروز ۲۰ مهر ماه فیلم «پدر» و دوشنبه ۲۱ مهر ماه فیلم «شنا در زمستان» را پخش خواهد کرد.

فیلم «پدر» محصول سال ۱۳۷۴ به کارگردانی مجید مجیدی یکشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۷ روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مهرالله بعد از فوت پدرش، برای تأمین خانواده‌اش در شهر دیگری به کار مشغول می‌شود اما هنگامی که به دیدن مادر و خواهرانش بازمی‌گردد، می‌فهمد که مادرش ازدواج کرده‌است. مهرالله درصدد آزار ناپدری بر می آید و...

محمد کاسبی، پریوش نظریه، حسن صادقی، حسین عابدینی، محسن روزبهانی، ندا ابراهیم زاده، صمیم خضری و نسیم خضری بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم «شنا در زمستان» محصول ۱۳۶۸ که توسط محمد کاسبی کارگردانی شده، دوشنبه ۲۱ مهر ماه ساعت ۱۷ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: علی از معلمان آموزش و پرورش جهت درس دادن به یكی از مدارس محروم كشور منتقل می شود. او با دیدن وضع مالی مردم و جهل و فقر حاكم بر آن ها تلاش میکند به كمك مردم و شاگردانش بیاید و
 

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان مجید مجیدی، یحیی دیوانی، مسعود رحمانی و داوود قنبری را نام برد.

