گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید فلسطینی‌هایی که به شمال غزه بازمی‌گردند با «آسیب‌های عمیقی» رو‌به‌رو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک کارشناس سازمان ملل می‌گوید اسرائیل باید اجازه دهد چادر‌ها و کاروان‌ها فوراً به نوار غزه تحویل داده شوند زیرا فلسطینی‌های آواره‌ای که به شمال منطقه بمباران‌شده بازمی‌گردند، خانه‌های خود را ویران شده یافته‌اند.

بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسکن مناسب گفت که مردم در مناطقی که نیرو‌های اسرائیلی در شمال غزه از آنها عقب‌نشینی کرده‌اند، چیزی جز آوار پیدا نمی‌کنند. او در مصاحبه‌ای با الجزیره گفت: «تأثیرات روانی و آسیب‌های روحی عمیق است و این چیزی است که ما اکنون در حال بازگشت مردم به شمال غزه می‌بینیم.»

ده‌ها هزار فلسطینی پس از عقب‌نشینی نیرو‌های اسرائیلی در روز جمعه به عنوان بخشی از آتش‌بس بین اسرائیل و حماس برای توقف درگیری دو ساله، به شمال غزه بازگشته‌اند.

فلسطینیان در سراسر این منطقه ساحلی از توقف بمباران اسرائیل که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۷۷۰۰ ​​شهید بر جای گذاشته و غزه را در بحران انسانی فرو برده است، استقبال کرده‌اند. 

سازمان ملل متحد تخمین زده است که ۹۲ درصد از کل ساختمان‌های مسکونی در غزه از زمان آغاز جنگ آسیب دیده یا ویران شده است و صد‌ها هزار فلسطینی آواره مجبور به زندگی در چادر‌ها و سایر پناهگاه‌های موقت شده‌اند.

راجاگوپال خاطرنشان کرد که قرار بود چادر‌ها و کاروان‌ها در طول آتش‌بس اوایل امسال به غزه تحویل داده شوند، اما به دلیل محاصره شدید اسرائیل، «تقریباً هیچ‌کدام» از آنها اجازه ورود پیدا نکردند.

این کارشناس سازمان ملل به الجزیره گفت: «این واقعاً برای من اصل مسئله در حال حاضر است. حتی امدادرسانی و کمک فوری به مردم غزه ممکن نیست مگر اینکه اسرائیل کنترل تمام نقاط ورودی را متوقف کند. این ضروری است.»

راجاگوپال، که از اصطلاح «قتل عام» برای توصیف تخریب خانه‌ها در سراسر نوار غزه استفاده کرده است، گفت که تخریب خانه‌ها در غزه جزء اصلی نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان بوده است.

او گفت: «تخریب خانه‌ها و بیرون راندن مردم از منطقه و غیرقابل سکونت کردن منطقه یکی از راه‌های اصلی ارتکاب نسل‌کشی است.» او افزود که روند بهبود اوضاع در نهایت نسل‌ها طول خواهد کشید.

او با اشاره به پاکسازی قومی فلسطین در سال ۱۹۴۸ گفت: «این مانند یک نکبت دیگر است. آنچه در دو سال گذشته اتفاق افتاده است، چیزی مشابه خواهد بود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: آتش بس غزه ، اسرای فلسطینی
