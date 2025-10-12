باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در پی حواشی سخنرانی استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در میدان اسرای تل آویو، خانواده اسرای اسرائیل با آمدن نام نتانیاهو، او را هو کردند. یائیر نتانیاهو، فرزند نخست‌وزیر اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد افرادی که هنگام ذکر نام پدرش توسط استیو ویتکاف، هوی اعتراضی کشیدند، توسط قطر، جورج سوروس و اتحادیه اروپا تأمین مالی می‌شوند. وی افزود: «پیش از این نیز ایالات متحده در دوره بایدن از طریق USAID از آنان حمایت می‌کرد».

این اظهارات در حالی مطرح شد که «آوینداو بگین»، نوه نخست‌وزیر اسبق اسرائیل، با انتشار پستی در فیسبوک از اقدام معترضان حمایت کرد و نوشت: «آن‌ها می‌دانستند در چه جمعیتی سخنرانی می‌کنند. این واکنش طبیعی به سیاست‌های کسی است که ماه‌ها جنگ را برای دلایل شخصی طولانی کرد».

در مراسم مورد اشاره، هنگامی که ویتکاف از بنیامین نتانیاهو و ران درمر، وزیر اسرائیلی، تقدیر کرد، با هوی اعتراضی حاضران مواجه شد. وی در پاسخ گفت: «اجازه دهید صحبتم را تمام کنم. این دو نقش محوری در این فرآیند داشتند».

گفتنی است جارد کوشنر و ایوانکا ترامپ که پس از ویتکاف سخنرانی کردند، از ذکر نام نخست‌وزیر اسرائیل خودداری نمودند.

شایان ذکر است ادعا‌های یائیر نتانیاهو درباره تأمین مالی خانواده اسرای اسرائیلی مستند و تأییدشده نیست، هرچند کمیته‌های مجلس آمریکا در حال بررسی احتمال استفاده سازمان‌های غیرانتفاعی از بودجه فدرال برای تأثیرگذاری بر تحولات داخلی اسرائیل هستند.

منبع: شبکه اکس