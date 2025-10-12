رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بر واگذاری امور به بخش خصوصی با کوچک سازی دولت تاکید کرد و گفت: مسایلی که به حکمرانی واقعی در بخش دولتی نیاز ندارد می تواند به بخش خصوصی سپرده شود. ‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در مراسم امین الضرب در اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت با کوچک سازی می تواند به بهبود و پویایی فضای اقتصادی کشور کمک کند و با تسهیل گری و تنظیم گری قوانین می تواند بسیاری از امور به بخش خصوصی واگذار کرده و اقتصاد را چابک کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به درآمدهای دولت در بودجه اظهار داشت: مالیات بخشی از درآمدهای دولت است که در چند سال اخیر به موضوع درآمدهای بدون نفتی و افزایش سهم مالیات پرداخته شده است.‌

وی با بیان اینکه اگرچه باید مالیات ستانی عادلانه و از بخش های مختلف اقتصاد صورت گیرد اما وجود معافیت های مالیاتی متعدد سبب شده تا رقابت های اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد گفت:عدالت در مالیات ستانی باید به سمت سرمایه‌گذاری برود و منابع طبیعی ‌ زیرزمینی و نفتی برای نسل های آینده حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطر نشان کرد: اصحاب رسانه می توانند از این فرصت جشنواره در مطرح کردن موضوعات و مشکلات مختلف بخش خصوصی استفاده کنند.

