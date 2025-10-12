میثم امرودی  مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه با اشاره به وضعیت کشورمان در برابر دشمنان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم امرودی  مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت کشورمان در برابر دشمنان بیان کرد: ما شاهد وقایعی در سطح دنیا هستیم که به‌سرعت در حال دگرگونی است. به روایت شهید عزیزمان، او همیشه می‌فرمود: منطقه دارای حالت ژله‌ای است و تأکید می‌کردند که هر ملتی که استوار و محکم بایستد، دشمن را قاطعانه عقب خواهد راند و اگر در مقابل دشمن سستی کند، ضربه سختی خواهد خورد. امروز موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است و میدان نیز نیاز به زمینه‌سازی دارد. شما بارها در سخنان شهدای گرانقدرمان، شهید باقری و شهید حاجی‌زاده، شنیده‌اید که زمینه‌ی وعده‌های صادق را وزیر شهید ما فراهم می‌کرد. جهان آماده می‌شد تا بتواند میدان عمل را محقق کند. امروزه هیچ فاصله‌ای بین میدان و دیپلماسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نه تنها مسئولان ما – یعنی شورای امنیت، شورای دفاع، وزیر محترم و دستگاه دیپلماسی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی – با هم هماهنگ هستند، بلکه ملت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در مقابل هرگونه تجاوزی محکم ایستاده‌اند.این را مطمئن باشید؛ اگر تمام آب اقیانوس‌ها هم جمع شود و زیر یک کشتی قرار گیرد، کشتی غرق نمی‌شود. کشتی زمانی غرق می‌شود که آب بتواند به داخل آن نفوذ کند. در جنگ دوازده روزه و تعرض ناجوانمردانه‌ی دو قدرت اتمی در مقابل یک ملت استوار، ثابت شد که دیپلماسی و میدان همگام و توأمان هستند و کسی نمی‌تواند به این ملت آسیب برساند. ما در دنیا با کشوری مواجه هستیم که به‌تنهایی و یکتا در مقابل بزرگترین مدعی ارتش جهان ایستاده است. صبح با رژیم صهیونیستی می‌جنگد، شب در مقابل بزرگترین ابرقدرت دنیا مقاومت می‌کند و پایگاه‌هایش را در قطر بمباران می‌کند و در داخل تهران و شهرها و استان‌ها نیز درگیر مبارزه است. در مقابل این ملت متحد و باایمان، هیچ کس نمی‌تواند ایستادگی کند. بنابراین، یقین داشته باشید که نه تنها دیپلماسی و میدان در کنار هم قرار دارند، بلکه ملت و مردم ایران از داخل و خارج از کشور، محکم پشت سر ملت و کشورشان ایستاده‌اند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سیاست خارجی ، شکست اسراییل
خبرهای مرتبط
فعال فلسطینی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
ناصر ابوشریف:
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
آیت الله اختری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
آخرین اخبار
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر