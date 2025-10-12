میثم امرودی  مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه با اشاره به وضعیت کشورمان در برابر دشمنان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم امرودی مشاور فرهنگی وزیر امور خارجه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت کشورمان در برابر دشمنان بیان کرد: ما شاهد وقایعی در سطح دنیا هستیم که به‌سرعت در حال دگرگونی است. به روایت شهید عزیزمان، او همیشه می‌فرمود: منطقه دارای حالت ژله‌ای است و تأکید می‌کردند که هر ملتی که استوار و محکم بایستد، دشمن را قاطعانه عقب خواهد راند و اگر در مقابل دشمن سستی کند، ضربه سختی خواهد خورد. امروز موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است و میدان نیز نیاز به زمینه‌سازی دارد. شما بارها در سخنان شهدای گرانقدرمان، شهید باقری و شهید حاجی‌زاده، شنیده‌اید که زمینه‌ی وعده‌های صادق را وزیر شهید ما فراهم می‌کرد. جهان آماده می‌شد تا بتواند میدان عمل را محقق کند. امروزه هیچ فاصله‌ای بین میدان و دیپلماسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نه تنها مسئولان ما – یعنی شورای امنیت، شورای دفاع، وزیر محترم و دستگاه دیپلماسی و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی – با هم هماهنگ هستند، بلکه ملت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در مقابل هرگونه تجاوزی محکم ایستاده‌اند.این را مطمئن باشید؛ اگر تمام آب اقیانوس‌ها هم جمع شود و زیر یک کشتی قرار گیرد، کشتی غرق نمی‌شود. کشتی زمانی غرق می‌شود که آب بتواند به داخل آن نفوذ کند. در جنگ دوازده روزه و تعرض ناجوانمردانه‌ی دو قدرت اتمی در مقابل یک ملت استوار، ثابت شد که دیپلماسی و میدان همگام و توأمان هستند و کسی نمی‌تواند به این ملت آسیب برساند. ما در دنیا با کشوری مواجه هستیم که به‌تنهایی و یکتا در مقابل بزرگترین مدعی ارتش جهان ایستاده است. صبح با رژیم صهیونیستی می‌جنگد، شب در مقابل بزرگترین ابرقدرت دنیا مقاومت می‌کند و پایگاه‌هایش را در قطر بمباران می‌کند و در داخل تهران و شهرها و استان‌ها نیز درگیر مبارزه است. در مقابل این ملت متحد و باایمان، هیچ کس نمی‌تواند ایستادگی کند. بنابراین، یقین داشته باشید که نه تنها دیپلماسی و میدان در کنار هم قرار دارند، بلکه ملت و مردم ایران از داخل و خارج از کشور، محکم پشت سر ملت و کشورشان ایستاده‌اند.