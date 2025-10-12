باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در پیامی، درگذشت محمد کاسبی، هنرمند مردمی و چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

خبر درگذشت هنرمند پیش‌کسوت، مردمی و متعهد، زنده‌یاد محمد کاسبی، مایه‌ اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور و خانواده‌ بزرگ رسانه ملی شد.

او از چهره‌های ماندگار و صادقِ هنر انقلاب اسلامی بود که با اشراف علمی گسترده و سوابق مدیریت هنری در صداوسیما و نهادهای فرهنگی و هنری کشور، منشأ آثاری و خدماتی ارزشمند شد و در تمام سال‌های فعالیت هنری‌اش، هنر را نه ابزاری برای نمایش، که رسالتی برای هدایت، امیدآفرینی و ترویج فضیلت می‌دانست. صدای گرم، چهره‌ آرام و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی او بر پرده‌ سینما و صفحه‌ تلویزیون، همواره با مردم و برای مردم بود؛ هنرمندی که در نقش و زیست، صادق و مؤمن باقی ماند و فقدانش در این عرصه ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خانواده‌ محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، یاران و همکاران دیرینش در سازمان صداوسیما و همه‌ دوستداران هنر متعهد، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند مؤمن و وارسته رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر طلب می‌کنم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما