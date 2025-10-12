پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در پیامی، درگذشت محمد کاسبی، هنرمند مردمی و چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در پیامی، درگذشت محمد کاسبی، هنرمند مردمی و چهره ماندگار هنر انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام

خبر درگذشت هنرمند پیش‌کسوت، مردمی و متعهد، زنده‌یاد محمد کاسبی، مایه‌ اندوه عمیق جامعه فرهنگی و هنری کشور و خانواده‌ بزرگ رسانه ملی شد.

او از چهره‌های ماندگار و صادقِ هنر انقلاب اسلامی بود که با اشراف علمی گسترده و سوابق مدیریت هنری در صداوسیما و نهادهای فرهنگی و هنری کشور، منشأ آثاری و خدماتی ارزشمند شد و در تمام سال‌های فعالیت هنری‌اش، هنر را نه ابزاری برای نمایش، که رسالتی برای هدایت، امیدآفرینی و ترویج فضیلت می‌دانست. صدای گرم، چهره‌ آرام و نقش‌آفرینی‌های به‌یادماندنی او بر پرده‌ سینما و صفحه‌ تلویزیون، همواره با مردم و برای مردم بود؛ هنرمندی که در نقش و زیست، صادق و مؤمن باقی ماند و فقدانش در این عرصه ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این مصیبت به خانواده‌ محترم آن مرحوم، جامعه هنری کشور، یاران و همکاران دیرینش در سازمان صداوسیما و همه‌ دوستداران هنر متعهد، از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند مؤمن و وارسته رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر طلب می‌کنم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: محمد کاسبی ، پیمان جبلی ، درگذشت بازیگر
خبرهای مرتبط
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
محمد کاسبی درگذشت
نقش‌آفرینی محمد کاسبی در «مرگ دیگری» + فیلم
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
هنرمند واقعی و مردمی
یادش بخیر
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد
چه خبر ناراحت کننده ای
خاطرش همیشه جاویدان
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه. روحش شاد
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد به شدت دوستش داشتم
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتشان کند
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
به قول شهیدحاج قاسم خدابیامرزبازیگر خوب نعمته روحش شادنعمت بزرگی بود بی ادعا مومن وبی حاشیه وطن دوست
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۷ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدارحمتت‌کنه‌مرد!
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
شهرزاد
۱۸:۵۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه بازیگر خیلی خوبی بود حیف شد واقعا
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
روحش شاد??
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمت کنه
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کیارش تهرانی
۱۸:۳۲ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا رحمتش کنه روحش شاد حیف شدی
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
آقای کاسبی یک هنرمند بی شیله پیله و مردمی بود. روحش شاد باد.
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خداوند رحمت کند
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خدا بیامرزه این مرد شریف و وطن پرست رو، که هیچوقت بر علیه مملکتش موضع نگرفت و خیانت نکرد.
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
خیلی ناراحت شدم دلم گرفت روحش شاد یادش گرامی
۱
۱۳
پاسخ دادن
۱۲۳
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
آخرین اخبار
وقتی ایران از قاب فارس روایت می‌شود
سیاست‌های فرهنگی در مواجهه با تغییرات سبک زندگی: از تقابل تا همزیستی با تنوعات جدید
جزئیات بخش فیلم‌نامه جشنواره شانزدهم عمار اعلام شد
اعلام زمان تشییع پیکر مرحوم کاسبی
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
زندگی رزمندگی منتشر شد
محمد کاسبی درگذشت
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره