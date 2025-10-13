عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اما شورای نگهبان می‌گوید بار مالی دارد و با طرح نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یک  الی دو مانع دارد که در شرف رفع آن موانع هستیم. یک بخش آن این است که باید قانون‌های قبلی دائمی که داریم اصلاح شود تا بتوانند نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در قانون خدمات کشوری بندی داریم که آنجا می‌توانند ۱۰ درصد را به استناد آن پیمانی کنند آن هم با شرایطی که اگر ما به ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری استناد کنیم، اما آن بند محدودیت دارد و باید اصلاحش کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: نکته دوم اینکه، آیا همه نیروهای شرکتی واجد شرایط تبدیل وضع هستند؟، اگر نیستند باید یک بخشی براساس قانون کار ذیل تأمین اجتماعی بروند تا پیمانی شوند لذا یک جزئیاتی دارد و در جلساتی که با دولت گذاشتیم، دنبال این هستیم که راهکاری برای آنها پیدا کنیم.

سراج گفت: عدد نیروهای شرکتی را در حدودً بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام کردند که عدد را هم درست اعلام نکردند به همین دلیل به دولت می‌گوییم عدد را درست اعلام کنید و این تعداد، تحصیلاتشان و تخصصشان به چه صورت است و اگر عددش به‌طور دقیق معلوم شود می‌توان تصمیم گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اینکه می‌گویند این طرح بار مالی دارد باید گفت هیچ بار مالی ندارد لذا از یک شرکت واسط آن را خارج کنید و پیمانی کنید چون ما داریم بودجه‌اش را پرداخت می‌کنیم پس بحث مالی اصلاً ندارد البته بحث بر سر موضوع مالی نیست بلکه موضوع این است که با قوانین دیگر سازگاری داشته باشد که اگر توانستیم تبدیل وضعیت را نهایی کنیم، به هیچ مانعی برخورد نکنیم.

این نماینده مجلس می‌گوید مجلس و دولت علی‌الخصوص سازمان اداری و استخدامی هماهنگ و همراه هستند که اگر مانعی وجود دارد آن را رفع کنیم و ما در کمیسیون اجتماعی به‌جد ایستاده‌ایم که حتماً این اتفاق بیفتد.

سراج تصریح کرد: ما می‌گوییم طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اما شورای نگهبان می‌گوید بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و با طرح نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.

برچسب ها: تبدیل وضعیت کارکنان ، شورای نگهبان
خبرهای مرتبط
تشریک مساعی بین مجلس و مجمع تشخیص، تنها راه‌حل تایید طرح ساماندهی کارکنان دولت
نوروزی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
قرارداد کارکنان باید به‌صورت مستقیم با دولت باشد/ باید به برده‌داری نوین پایان دهیم
گودرزی خبر داد؛
سازمان اداری و استخدامی کشور برنامه‌ای برای تبدیل وضعیت کارکنان تهیه می‌کند
اسحاقی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مهمترین مشکل کادر درمان حقوق و مزایا نیست بلکه تبدیل وضعیت است
با تصویب مجلس؛
تبدیل وضعیت کارکنان منوط به احراز رابطه استخدامی شد
بیگدلی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح ساماندهی کارکنان دولت به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود/ قانون تبدیل وضعیت ایثارگری باید اجرا شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
آخرین اخبار
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر