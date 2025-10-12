مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی ساعت ۹ صبح سه شنبه ۲۲ مهر در حوزه هنری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنده یاد محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز بعد از مدتی بیماری در ۷۴ سالگی درگذشت. 

محمد کاسبی زاده بهار سال ۱۳۳۰ بود. از دوره نوجوانی علاقه به تئاتر را در خود کشف کرد و با همین علاقه‌مندی فعالیت‌هایی هم به انجام رساند.

به سن دانشگاه که رسید، گرچه در رشته پزشکی پذیرفته شد اما به دلیل عشقی که به تئاتر داشت، از تحصیل در پزشکی صرف‌نظر کرد و بعد از خدمت سربازی، این بار در کنکور هنر پذیرفته شد و دانشجوی تئاتر داشنکده هنرهای دراماتیک شد.

کاسبی مانند بسیاری از هم‌نسلان خود فعالیت نمایشی را با صحنه تئاتر آغاز کرد.

او در آن دوره در بخشی از مهمترین نمایشنامه‌های تاریخ تئاتر کشور همچون «در مه بخوان» نوشته زنده‌یاد اکبر رادی، «یک نمایش طولانی» به کارگردانی جعفر والی، «مده آ» به کارگردانی منیژه محامدی، «بهترین بابای دنیا» نوشته غلامحسین ساعدی و ... به ایفای نقش پرداخت.

بعد از انقلاب اسلامی نیز خیلی زود روی صحنه رفت و فعالیت نمایشی خود را با بازی در نمایش «نهضت حروفیه» به کارگردانی شهید حسین قشقایی از سر گرفت. این نمایش در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت و کاری از گروه تئاتر دانشکده هنرهای دراماتیک بود.

کاسبی که جزو بنیانگذاران حوزه هنری بود، در ادامه فعالیت‌های خود به سبب تمرکز در پروژه‌های تصویری به تدریج از تئاتر فاصله گرفت.

او فعالیت خود را با بازی در فیلم‌های سینمایی مانند «یدوک»، «توبه نصوح»، «استغاثه»، «زنگ‌ها»، «مریم مقدس»، «ماه و خورشید»، «دنیای وارونه»، «دایره سرخ»، «پدر»، «پناهنده»، «کمین»، «براده‌های خورشید» و ... و مجموعه‌های تلویزیونی «دادستان»، «بچه مهندس»، «خوش‌نشین‌ها»، «خوب بد زشت»، «سرقت»، «خوش غیرت»، «رعنا»، «معما»، «روح مهربان»، «خوش رکاب» و ... ادامه داد.

مجموعه‌هایی چون «خوش رکاب»، «خوش غیرت»، «سه دنگ سه‌ دنگ»، «خوش‌نشین‌ها»، «زن‌بابا» از آثار موفق کاسبی در تلویزیون است. اولین فیلمی که کاسبی در آن حضور پیدا کرد در سال ۱۳۶۱ و فیلم «مرگ دیگری» ساخته محمد رضا هنرمند بود.

محمد کاسبی برای فیلم «پدر» هم موفق به دریافت جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر جشنواره فیلم فجر شده است.

او علاوه بر اینها دستی هم بر نوشتن داشت و چند نمایشنامه و فیلمنامه نیز به نگارش درآورده بود.

او از ۵ سال پیش در بستر بیماری بود و امکان تحرک نداشت.

در روزهای اخیر به دلیل بروز حادثه‌ای، دچار سوختگی از ناحیه صورت شد و روزهای پایانی زندگی‌اش در بیمارستان سپری شد.

 
 

 

برچسب ها: محمد کاسبی ، درگذشت بازیگر ، تشییع پیکر
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
نقش‌آفرینی محمد کاسبی در «مرگ دیگری» + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محمد کاسبی درگذشت
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
آخرین اخبار
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت هنرمند عرصه هنر انقلاب اسلامی
نمایش فیلم «پدر» به یاد محمد کاسبی
تفاوت سبک زندگی اسلامی و سکولار در «ملورین»
سریال «موسولینی» در شبکه چهار
بازخوانی مقاومت فلسطین برای نسل نوجوان در زیتون سرخ
قدردانی رئیس فدراسیون والیبال از صدا وسیما در پوشش زنده مسابقات جهانی والیبال
حافظ در چه شیرازی حافظ شد؟
چهل‌وهشتمین دوره مسابقات قرآن از ۲۶ مهر آغاز می‌شود
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
حضور «ماهی در قلاب» در دومین جشنواره بین‌المللی «تاج سامان»
تجلیل شبکه تهران از برنامه «سلام تهران»
تقدیر نماینده ولی فقیه از برنامه «آبروی کوچه‌ها»
زندگی رزمندگی منتشر شد
محمد کاسبی درگذشت
پخش تصویری «با من بگو» برای تجربه‌ای عمیق‌تر از مشاوره
صالحی: ایران و ترکیه روابط خوب و مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند
فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد
«زیر سایه اِم کامل» از شبکه یک سیما پخش می‌شود
۳۰ درصد عوارض خروج از کشور به گردشگری اختصاص می‌یابد
«کاپیتان سنتینل» با ساده لوحی به شبکه نمایش رسید