باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دو مدرسه متوسطه اول سمپاد (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) در شهرستان شهریار به بهرهبرداری رسید.
این پروژه که با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و همکاری شرکتهای دانشبنیان تکمیل شد، توسط رئیسجمهور و همراهی معاون علمی، وزیر آموزش و پرورش، سخنگوی دولت و استاندار تهران افتتاح شد.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، طی سخنانی در این مراسم، هوشمندسازی مدارس را یک تحول بنیادین در نظام آموزشی دانست و اظهار داشت: مدرسه هوشمند، مدرسهای است که دانشآموزان را از حفظ کردن به فهمیدن، از تقلید به خلاقیت و از کلاس درس به زندگی واقعی سوق میدهد.
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر نقش حیاتی این مدارس در توسعه پایدار کشور افزود: در این فضای آموزشی، دانشآموزان نه تنها مصرفکننده علم، بلکه تولیدکننده اندیشه و فناوری خواهند بود. کشوری که آموزش و پرورش هوشمند داشته باشد، آینده را در اختیار دارد؛ چرا که آینده از آن ملتهایی است که فرزندانشان را برای دنیای فردا، نه دیروز، تربیت میکنند.
وی تصریح کرد: با افتتاح این دو مدرسه در شهریار، ما دریچه آینده را به روی دانشآموزان باز کردیم.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود به چگونگی اجرای این پروژه پرداخت و گفت: ساخت این مدارس در اسفندماه ۱۴۰۳ بر حسب دستور رئیسجمهور محترم در دستورکار معاونت علمی قرار گرفت. به علت کمبود فضای آموزشی، مقرر شد این کار را در اطراف پایتخت انجام دهیم و شرط انتخاب استان نیز، همدلی و همکاری مسئولان استان بود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: به همین دلیل، شهرستان شهریار به علت داشتن شهردار، شورای شهر و نماینده مجلس همدل انتخاب شد و ما در اردیبهشتماه جاری، دو مکان به ابعاد پنج هزار متر مربع برای مدرسه دخترانه و ۵ هزار متر مربع برای مدرسه پسرانه ظرف مدت چهار روز در اختیار گرفتیم.
معاون علمی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: با وجود چالشهایی اعم از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، این پروژهها ظرف مدت ۱۲۰ روز به اتمام رسید و در یکم مهرماه، همزمان با آغاز سال تحصیلی، به بهرهبرداری رسید.
افشین رویکرد رئیسجمهور را فراتر از مدرسهسازی صرف دانست و اذعان کرد: نگرش رئیسجمهور، مدرسهسازی نیست، بلکه مدرسهسازی با تغییر نگرش مدنظر ایشان است؛ مدرسهای که دانشآموزان را برای آینده آماده کند.
وی همچنین خواستار آن شد که در این نهضت، نگرش رئیسجمهور که تحول در نظام سختافزاری و نرمافزاری آموزش است، به طور کامل رعایت شود.
وی در پایان سخنان خود، ضمن جمعبندی اهمیت آموزش در توسعه ملی تأکید کرد: اگر بخواهیم به اقتدار و فناوری برسیم، راه تحقق آن از همین آموزش و پرورش هوشمند میگذرد.
همچنین، در حاشیه این مراسم، آئین افتتاح طرحهای «نهضت عدالت در فضای آموزشی با مشارکت مردم» نیز برگزار شد.
منبع: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری