برای سومین بار در یک ماه اخیر فوکر آسمان بدلیل نقص فنی از باند به رمپ برگشت که باعث ایجاد مشکلات بسیاری از مسافران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - طبق اعلام مسافران پرواز شماره ۳۷۵۰ در مسیر تهران _ آبادان هواپیمای فوکر ۱۰۰ هواپیمایی آسمان بدلیل نقص فنی قبل از پرواز از ابتدای باند به رمپ بازگشت که همین امر خود باعث تاخیر چندین ساعته این هواپیما شده است.

براساس این گزارش این هواپیما که چند روز پیش به دلیل نقص فنی در زاهدان زمینگیر شده بود، در سی روز اخیر برای سومین بار از ابتدای باند از انجام پرواز خودداری و برای رفع نقص فنی به رمپ بازگشت.

طبق قوانین هوانوردی در اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی مشخص چنانچه ۲ بار این اتفاق رخ دهد مراجع هوانوردی کشور مربوطه برای شرکت مذکور نمره منفی صادر خواهند کرد.

با توجه به این اتفاقات توسط شرکت هواپیمایی آسمان باید به این مورد توجه شود که ممیزی‌های سازمان هواپیمایی کشوری تا چه اندازه دست شرکت‌های هواپیمایی را باز می‌گذارد، که به عنوان مثال در یک ماه دو ترکیدگی لاستیک باعث به خطر افتادن جان مسافران شود؟!

گفتنی است این سومین حادثه توسط شرکت هواپیمایی آسمان است که زمینه ساز ایجاد مشکلات برای مسافران هواپیمایی شده است.