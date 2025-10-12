فرمانده انتظامی استان کرمان از ناکامی سوداگران مرگ در انتقال ۴۶۰ کیلو موادمخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفه ئی گفت: همرزمان انتظامی در جای جای استان پهناور کرمان در کنار برنامه ریزی و اجرای برنامه های هفته انتظامی ۱۴۰۴، وظایف و ماموریت های ذاتی خود را با جدیتی دو چندان به انجام رساندند.

وی افزود: با تلاش بی وقفه همرزمان انتظامی و ماموران ایثارگر پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان های منوجان، بم، فهرج، نرماشیر و رودبارجنوب، در مجموع بیش از ۴۶۰ کیلو تریاک کشف و متهمان دخیل در حمل و راه پاک کن این محموله ها دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به تداوم عملیات های اقتداری پلیس در حوزه مقابله با سوداگران مرگ تصریح کرد: همسو با این عملیات ها بیش از ۵۶۰ خرده فروش و عامل توزیع مواد مخدر سنتی و صنعتی دستگیر و ضمن توقیف ۳۵ خودرو، ۳۶ متهم هم به سبب حمل مستقیم مواد افیونی و مشارکت در توزیع این مواد خانمان‌سوز دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند.

منبع: پلیس کرمان