باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمد علی قمی روز یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرداری مشهد گفت: در پی حوادث اخیر، شناسایی آسیبپذیریهای جدی در حوزه خدمات مرتبط با مدیریت شهری در تمام حوزهها بر ضرورت اجرای دستورالعملهای پیشگیرانه در شهرداریها الزامی است، دستورالعمل هایی توسط سازمان پدافند غیر عامل با محور صیانت و کاهش آسیبپذیری ابلاغ شده است.
وی اضافه کرد: تجربه رزمایشها و شبیهسازیهای پیشین در برخی کلانشهرها، نشان داده که آمادگی پیش از بحران نقش مهمی در کاهش خسارات دارد.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور ادامه داد: همچنین لازم است، انبارها و مراکز نگهداری مواد خطرناک نزدیک بافتهای جمعیتی شناسایی و ایمن شوند و به موازات آن نیز مراکز موقت بحران که عملکرد قابلقبولی داشتهاند، نیازمند ساماندهی دائمی و گزارشدهی دقیق هستند.
قمی گفت: آموزش عمومی و رزمایشهای عملی، تاثیر روانی و عملی قابلتوجهی بر شهروندان دارند و نهادینهسازی آنها از طریق کتابچههای آموزشی و کمپینهای آگاهیبخشی و دورههای آموزشی ضروری است.
وی بیان کرد: رزمایشهای انجام شده در برخی استانها نشان داد که هماهنگی میان شهرداری، مدیریت بحران، نیروهای عملیاتی و ارگانهای نظامی، توان مقابله را افزایش داده و از تشدید خسارات جلوگیری میکند.
معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیر عامل کشور اضافه کرد: دشمن با هدف اخلال در ارائه خدمات شهری، از ۲ نوع نفوذ «فنی» و «انسانی» استفاده میکند که آثار نفوذ انسانی در بسیاری موارد مخربتر از حملات سایبری است.
قمی گفت: مردم در این دوره ۲ مطالبه جدی داشتند؛ ایجاد پناهگاه و اطمینان از کارآمدی سامانههای دفاعی که در همان ایام، اقدامات لازم صورت گرفت و در خصوص سامانههای هشدار حملات نیز تفویض اختیار به منظور انجام اقدامات در حداقل زمان انجام شد.
منبع ایرنا