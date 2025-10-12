شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشن مهرگان در دبستان امام خمینی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرگان یا جشن مهر یا نوروز پاییزی یکی از جشن‌های ایرانی است که اعتدال پائیزی پیوند داشته و در روز‌های آغازین فصل پاییز برگزار می‌شود. درهمین راستا دبستان امام خمینی در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان درراستای تقویت شور و نشاط دانش آموزان، مهر را با جشن مهرگان پیوند زد، کودکی را پاس داشتیم و با نور قرآن دل هایمان را روشن کردیم.
منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

