مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی به‌صورت مستقیم و مستمری مددجویان کمیته امداد به حساب آن نهاد واریز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهر ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری شهریور ماه سال جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوار‌های پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

منبع: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

برچسب ها: سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، مستمری مددجویان بهزیستی ، مستمری مددجویان کمیته امداد
