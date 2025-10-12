به گفته سرپرست اورژانس رفسنجان، یک کارگر جوان در حین کار در چاهی در روستاهای منطقه نوق به دلیل کمبود اکسیژن دچار خفگی شد و جان باخت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن مرتضوی گفت: جمعه ۲۰ مهرماه، گزارشی مبنی بر سقوط و بی‌هوشی یک کارگر داخل چاه در یکی از روستاهای نوق به مرکز ارتباطات اورژانس رفسنجان اعلام شد.

وی افزود: فورا یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس جوادیه نوق به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست اورژانس رفسنجان بیان داشت: متأسفانه پس از رسیدن تیم امدادی و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد که کارگر جوان به علت کمبود اکسیژن دچار خفگی در داخل چاه شد و علیرغم تلاش‌های نیروهای امدادی، جان خود را از دست داده است.

وی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در کارهای عمرانی و حفاری چاه‌ها تأکید و از عموم شهروندان درخواست کرد: در هنگام مواجهه با چنین حوادثی از ورود مستقیم به محل حادثه خودداری کرده و در اسرع وقت با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

منبع مرکز اورژانس پیش‌ بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان