سخنگوی مرکز مبادله گفت: با معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ مهرماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای امسال به ۲۴۹۵ کیلوگرم رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله گفت:  امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه، در حراج شماره ۱۲۹ مرکز مبادله ایران، ۷۴ کیلوگرم به ارزش بیش از یک هزار میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد.

او گفت: با معامله ۷۴ کیلوگرم شمش طلا در ۲۰ مهرماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران امسال به ۲۴۹۵ کیلوگرم رسید.

‌او افزود: از ابتدای سال  تاکنون، ۳۲ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۴۹۵ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

گفتنی است، خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

برچسب ها: شمش طلا ، مرکز مبادله
