رژیم اسرائیل همچنان در حال ایجاد موانعی است که مانع از اعلام رسمی فهرست اسرای فلسطینی میشود که قرار است به عنوان بخشی از توافق آزاد شوند.
بخشی از این افراد، زنان و کودکانی هستند که از غزه ربوده شدهاند.
با وجود امضای توافق با میانجیگران، رژیم اسرائیل بار دیگر از آزادی مقامات بلندپایه گروههای فلسطینی خودداری کرده و تهدید کرده است که این توافق را از مسیر خود خارج میکند و به نسلکشی ادامه خواهد داد.
طبق توافق آتشبس غزه، قرار است ۴۸ اسیر اسرائیلی که در غزه نگهداری میشوند و ۲۰ نفر آنها زنده هستند، با حدود دو هزار اسیر فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند، مبادله شوند. پیش از این گفته شده بود که برخی از این اسرای فلسطینی از چهرههای گروههای حماس، جهاد اسلامی، فتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین هستند. همچنین در میان آنها اسرای زن و کودک نیز وجود دارد.
به گفته منابع آگاه، حماس صبح دوشنبه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرده و عصر همان روز اجساد اسرای کشتهشده را تحویل میدهد.
