رژیم اسرائیل با ایجاد موانع و تهدید به خروج از توافق، از اعلام فهرست اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گزارش دفتر رسانه‌ای اسرا، رژیم اسرائیل همچنان در حال ایجاد موانعی است که مانع از اعلام رسمی فهرست اسرای فلسطینی می‌شود که قرار است به عنوان بخشی از توافق آزاد شوند. 

بخشی از این افراد، زنان و کودکانی هستند که از غزه ربوده شده‌اند.

با وجود امضای توافق با میانجیگران، رژیم اسرائیل بار دیگر از آزادی مقامات بلندپایه گروه‌های فلسطینی خودداری کرده و تهدید کرده است که این توافق را از مسیر خود خارج می‌کند و به نسل‌کشی ادامه خواهد داد.

طبق توافق آتش‌بس غزه، قرار است ۴۸ اسیر اسرائیلی که در غزه نگهداری می‌شوند و ۲۰ نفر آنها زنده هستند، با حدود دو هزار اسیر فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل هستند، مبادله شوند. پیش از این گفته شده بود که برخی از این اسرای فلسطینی از چهره‌های گروه‌های حماس، جهاد اسلامی، فتح و جبهه خلق برای آزادی فلسطین هستند. همچنین در میان آنها اسرای زن و کودک نیز وجود دارد.

به گفته منابع آگاه، حماس صبح دوشنبه اسرای زنده اسرائیلی را آزاد کرده و عصر همان روز اجساد اسرای کشته‌شده را تحویل می‌دهد.

منبع: قدس نیوز

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
میخوان اسرای خودشون رو بگیرن بعد حمله کنند
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
ذات یهود پیمان شکن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
بنظر من اینا میخان به اجلاس حمله کنند و بعد به مصر خیلی باید هوشیار باشن همینطور که دیپلمات های قطری کاری کردن که ماشینشون چپ کنه...
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۳ ۲۰ مهر ۱۴۰۴
این وحوش قابل اعتماد نیستند
۱
۷
پاسخ دادن
