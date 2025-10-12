باشگاه خبرنگاران جوان- کنسولگری افغانستان در مشهد با انتشار اطلاعیه‌ای از فراهم شدن شرایط ثبت‌نام و شرکت مهاجران دارای برگه سرشماری در مراسم حج خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، با پیگیری‌های دیپلماتیک صورت گرفته، امکان خروج و مراجعت این افراد نیز فراهم شده است. اسامی دارندگان برگه سرشماری که در قرعه‌کزی برنده شده‌اند، در سه لیست سفارت افغانستان در تهران و کنسولگری‌های این کشور در مشهد و زاهدان با پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران به اشتراک گذاشته شده است.

این افراد می‌توانند با در دست داشتن دو قطعه عکس سه در چهار، اصل و کپی برگه سرشماری یا برگه تردد، به اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه تهران در منطقه ستارخان مراجعه کنند.

شرایط شرکت در مراسم حج برای مهاجران افغانستانی مقیم ایران برای مدت طولانی وجود نداشت، اما با مطالبه‌گری و پیگیری‌های مداوم، امکان شرکت تمام مهاجران قانونی مقیم ایران از جمله دارندگان برگه سرشماری فراهم شده است.