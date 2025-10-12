باشگاه خبرنگاران جوان- صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی هشدار داد که سیستم آموزشی افغانستان با بحران بی‌سابقه‌ای روبرو شده و میلیون‌ها کودک به‌ویژه دختران از دسترسی به تحصیل محروم مانده‌اند.

بر اساس این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، محدودیت‌های سیاسی، کمبود بودجه و بحران‌های انسانی مکرر، بخش عمده‌ای از پیشرفت‌های دو دهه گذشته را معکوس کرده و نابرابری‌های آموزشی را تشدید کرده است. در حال حاضر بیش از دو میلیون دختر از رفتن به مدرسه محروم هستند و دختران پس از پایه ششم اجازه ادامه تحصیل ندارند.

یونیسف با اشاره به کمبود معلمان به‌ویژه معلمان زن و ضعف زیرساخت‌های آموزشی، اعلام کرد که تقریباً نیمی از مدارس فاقد ساختمان مناسب هستند و ۷۹ درصد از دسترسی به برق محرومند. همچنین بسیاری از مدارس از آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی بی‌بهره‌اند.

این نهاد بین‌مللی همچنین به تغییرات محتوای آموزشی اشاره کرده و افزوده است: دروس اسلامی تقریبا نیمی از ساعات آموزشی هفته را در مدارس دولتی افغانستان به خود اختصاص داده‌اند.

یونیسف با ابراز نگرانی از پایین بودن کیفیت آموزش، تأکید کرده که بیش از ۹۰ درصد کودکان ۱۰ ساله قادر به خواندن متون ساده نیستند و این وضعیت بحران یادگیری را در کشور تشدید کرده است.

بازگشت بیش از دو میلیون افغانستانی‌ از ایران و پاکستان از سال ۲۰۲۳ تاکنون نیز فشار مضاعفی بر سیستم آموزشی افغانستان وارد کرده است. به گفته یونیسف، بسیاری از این کودکان بازگشتی به‌ویژه دختران بالای ۱۲ سال، به دلیل کمبود امکانات و محدودیت‌های موجود امکان حضور در مدارس را ندارند.