آغاز سومین مرحله اخراج مهاجران افغانستانی در پنجاب پس از تشدید تنش ها

اداره ایالتی پنجاب پاکستان با بازداشت ۱۲۳ مهاجر افغانستانی، سومین مرحله از برنامه اخراج این مهاجران را کلید زده است. بر اساس آمارهای رسمی، از آوریل سال جاری تاکنون بیش از ۴۲ هزار افغانستانی تنها از ایالت پنجاب بازگردانده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، اداره ایالتی پنجاب سومین مرحله از برنامه اخراج مهاجران افغانستانی را با بازداشت ۱۲۳ تن و انتقال آنان به مراکز بازگشت آغاز کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ماه آوریل سال جاری میلادی تاکنون، بیش از ۴۲ هزار مهاجر افغانستانی تنها از ایالت پنجاب بازگردانده شده‌اند.

مهاجران افغانستانی در پاکستان، به ویژه در ایالات پنجاب و خیبر پشتون‌خوا، طی سال‌های اخیر با سیاست‌های سخت‌گیرانه و موج‌های متوالی اخراج مواجه بوده‌اند. بسیاری از این مهاجران به دلیل ناامنی، بیکاری و فشارهای سیاسی در افغانستان به کشورهای همسایه پناه برده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که اداره طالبان، علیرغم وعده‌های مکرر، در فراهم‌سازی زمینه‌های زندگی امن، کار و آموزش برای بازگشت‌کنندگان ناکام مانده است؛ وضعیتی که بسیاری از مهاجران را پس از بازگشت با بحران‌های جدیدی روبرو می‌کند.

