باشگاه خبرنگاران_ سیده نسترن حسن آبادی؛ حسین نورانیان، مدیر رسانه‌ای جشنواره، در آئین تجلیل از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برگزیده این رویداد فرهنگی، ضمن قدردانی از حمایت شهرداری، شورای اسلامی شهر و مدیریت شهری مهدی‌شهر، گفت: از نخستین مراحل طراحی جشنواره، حوزه رسانه به عنوان پیوست اصلی برنامه دیده شد و خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از آغاز تا پایان در کنار ستاد برگزاری حضور فعال داشتند.

وی با اشاره به نگاه نوین مدیریت شهری مهدی‌شهر به مقوله رسانه افزود: همکاری با خبرنگاران در این جشنواره بدون هرگونه جهت‌گیری سیاسی یا روابط شخصی انجام شد و الگوی تازه‌ای از تعامل برابر و شفاف میان مدیریت شهری و رسانه‌ها شکل گرفت که نتیجه آن، پوشش کامل و چندوجهی جشنواره در سطح استان و کشور بود.

نورانیان گفت: از ابتدای طراحی جشنواره، کارگروه رسانه‌ای ویژه‌ای با هدف انسجام فعالیت‌ها تشکیل شد و گروه ارتباطی مجازی برای ارسال، ثبت و داوری آثار خبری و تصویری فعال بود.

به گفته مدیر رسانه‌ای جشنواره، در حوزه اقتصاد رسانه نیز دو سازوکار عملی تعریف شد؛ نخست، انعقاد قرارداد رسمی همکاری رسانه‌ای با مدیریت شهری و دوم، طراحی نظام پاداش پلکانی برای آثار برگزیده و خبرنگاران فعال.

وی با اشاره به شفافیت در داوری آثار افزود: همه تولیدات خبری در گروه مجازی منتشر شد تا خبرنگاران بتوانند آثار یکدیگر را مشاهده و مقایسه کنند. داوری‌ها مستند و قابل پیگیری بود و خبرنگاران از معیارهای ارزیابی و نحوه تخصیص جوایز آگاه شدند.

نورانیان اعلام کرد: در نظام جدید جوایز جشنواره، پرداخت‌ها به‌صورت مستقیم از طریق سیستم بانکی و شماره شبا انجام شد و مبالغ جوایز بر اساس میزان فعالیت و کیفیت اثر بین یک تا پنج میلیون تومان متغیر بود.

وی شفافیت مالی، حفظ کرامت حرفه‌ای خبرنگاران و عدالت رسانه‌ای را از اهداف اصلی این شیوه پرداخت عنوان کرد و افزود: حتی خبرنگاران مهمان از سایر استان‌ها که در تولید آثار نقش داشتند، مشمول جوایز شدند.

مدیر رسانه‌ای جشنواره «حاصَل» با تأکید بر استمرار فعالیت رسانه‌ای پس از اختتامیه گفت: برخلاف جشنواره‌های معمول، فعالیت خبری در سه مقطع زمانی قبل، حین و پس از جشنواره ادامه داشت و گزارش‌های تحلیلی تا هفته‌ها پس از برگزاری نیز در رسانه‌ها منتشر شد.

نورانیان افزود: بیش از ۱۰۰ اثر خبری، گزارشی، تصویری و ویدئویی از سوی حدود ۴۰ خبرنگار و فعال رسانه‌ای از استان سمنان و استان‌های مهمان در این جشنواره ثبت شد و بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سطح ملی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت.

وی با بیان اینکه افزایش مبلغ جوایز با لحاظ نرخ تورم سال ۱۴۰۴ و شفافیت در روند داوری از نقاط متمایز این دوره بود، گفت: این مدل همکاری می‌تواند به عنوان یک الگوی بومی مدیریت رسانه‌ای در جشنواره‌های شهری ایران مورد استناد قرار گیرد.

نورانیان در پایان اظهار امیدواری کرد تجربه موفق جشنواره «حاصَل» به عنوان الگویی پایدار در سایر رویدادهای فرهنگی استان سمنان تداوم یابد و گفت: مدیریت رسانه‌ای جشنواره آماده استمرار ارتباط و انتقال تجربه برای دوره‌های بعدی است.