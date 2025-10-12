باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- حجتالاسلام سیداحمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در لرستان، در حاشیه نمایشگاه و جشنواره اسوه پایگاههای بسیج سپاه ناحیه مقاومت خرمآباد که در محل مصلای الغدیر برگزار شد، اظهار کرد:در این نمایشگاه ابتکار، نوآوری، فناوری، خلاقیت و ایدههای خوب و پسندیده مشاهده کردیم؛ حرکتی جهادی و پرتلاش که نشان از روحیه خدمت در بین بسیجیان دارد.
وی افزود:کارهایی که در این نمایشگاه انجام شده جنبه خدمترسانی دارد؛ از تولیدات کشاورزی که امنیت غذایی را تأمین میکند تا صنایعدستی که بازتاب فرهنگ اصیل بومی است.
شاهرخی با اشاره به محوریت مساجد در فعالیتهای اجتماعی گفت:جلب مشارکت برای کارهای اجتماعی یکی از نکات قابل توجه این نمایشگاه است؛ بسیاری از اقدامات پایگاههای بسیج، مسجدمحور هستند، چراکه مسجد محل فعالیتهای دینی، فرهنگی و انقلابی است.
او تأکید کرد:قرارگاه استانی و ملی مسجد تشکیل شده و این مساجدند که میتوانند انسجام و وحدت را در درون جامعه ما نهادینه کنند؛ البته کاستیهایی وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام شود
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت همکاری نهادهای مختلف جهت تقویت فعالیتهای مساجد گفت:برای رفع کاستیها باید با بنیاد نخبگان، وزارت صمت، امور مساجد و سایر دستگاهها جلساتی برگزار شود تا برنامهریزیهای دقیقتری صورت گیرد.
وی ادامه داد:اگر اندیشه و طراحی همراه با حرکتی صادقانه و جهادی باشد و در عین حال از رهبری امین، توانا و حکیم تبعیت شود، مسیر حتماً به نتیجه خواهد رسید.