وزارت امور خارجه کاردار عمان در تهران را در رابطه با شایعه مرگ ۲ نفر در این کشور به دلیل مصرف آب معدنی وارداتی از ایران به این وزارتخانه دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال فضاسازی بی‌اساس برخی رسانه‌های عمانی در انتساب فوت ۲ نفر در عمان به مصرف آب معدنی وارداتی از ایران، روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، کاردار موقت سفارت عمان در تهران از سوی سید عبدالرسول شبیبی رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه به وزارت امور خارجه دعوت شد.

رئیس اداره دوم خلیج فارس وزارت امور خارجه ضمن ابراز اعتراض رسمی ایران نسبت به فضاسازی منفی رسانه‌ای در رابطه با آب‌های معدنی وارداتی از ایران، خواستار تسریع در شفاف‌سازی اصل موضوع شد و تاکید کرد: شایسته نیست حادثه‌ای که هیچ ربطی به آب آشامیدنی منسوب به یک شرکت ایرانی نداشته و در واقع یک موضوع جنایی خانوادگی با انگیزه انتقامجویی بوده است، مستمسکی برای برچسب‌زنی به محصول وارداتی از ایران شود.

کاردار موقت سفارت عمان ضمن تاکید بر اهمیت صیانت از روابط دیرپا و حسنه دو کشور، تاکید کرد که مراتب را در اسرع وقت به مراجع ذیربط این کشور منعکس خواهد کرد.

یادآور می‌شود حسب اطلاعات موثق، فوت یک شهروند عمانی و خدمتکار خارجی خانواده در روز ۹ مهر ۱۴۰۴ مساله‌ای جنایی بوده است.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، عمان ، آب معدنی
خبرهای مرتبط
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
وزیر امور خارجه یکشنبه در کمیسیون اصل نود مجلس حضور می‌یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
آخرین اخبار
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند
طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی هوش مصنوعی
محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به لبنان
ضرورت خویشتنداری برای جلوگیری از افزایش تنش بین پاکستان و افغانستان
ارتش رژیم صهیونی به دلیل درگیری‌های متعدد فرسوده شده است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۰ مهر
احمدنیا: دولت برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین ندارد