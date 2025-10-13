عسّاف گفت: سرزمین لبنان سرزمین سید حسن نصرالله است؛ جایی که شادی با عطر شهادت و فداکاری در هم آمیخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - عسّاف از چهره‌های شناخته‌شده شبکه جهانی الکوثر با نگاهی الهام‌بخش درباره تجربه‌های رسانه‌ای خود و برنامه محبوب «تهانینا» سخن گفت.

او در معرفی کوتاهی از خود گفت: من یک خبرنگار و مجری رسانه‌ای مسلمان عرب هستم. هدفم این است که همیشه بهترین عملکرد را ارائه دهم؛ هم از نظر محتوا و هم از نظر میهمانان.

عسّاف درباره ماهیت برنامه «تهانینا» و نقش آن در پیوند ملت‌ها و فرهنگ‌های شیعی اظهار کرد: رسانه نقش برجسته‌ای در انتقال مفاهیم و تثبیت باور‌ها دارد؛ به‌ویژه زمانی که این پیام‌ها به شکلی هنرمندانه و خلاقانه ارائه شوند. اهل‌بیت علیهم‌السلام حقی بر گردن ما دارند؛ باید زندگی و پیام‌هایشان را روشن سازیم و آنها را به مردم معرفی کنیم. این هدف از طریق برنامه‌هایی، چون «تهانینا» محقق می‌شود که با زبان شادی، سرود، شعر و گفت‌و‌گو، عشق به اهل‌بیت را در دل‌ها زنده می‌کند.

وی با اشاره به تجربه تولید این برنامه در لبنان افزود: لبنان با تنوع فرهنگی، غنای هنری و حضور استعداد‌های برجسته، محیطی ویژه برای کار رسانه‌ای است. این سرزمین، سرزمین سید حسن نصرالله است؛ جایی که شادی با عطر شهادت و فداکاری در هم آمیخته است. با وجود چالش‌ها، جامعه لبنان همواره دوستدار زندگی و زیبایی بوده است.

در ادامه، عسّاف به موضوع حضور زنان در رسانه‌های دینی پرداخت و گفت: حضور زنان در عرصه رسانه‌های دینی هنوز محدود است و باید فعال‌تر شود. هرچند پیشرفت‌هایی در این زمینه دیده می‌شود. لازم است دین را با زندگی درآمیزیم؛ زیرا اسلام، دینِ زندگی است، نه رکود.

او همچنین فضای پشت‌صحنه برنامه «تهانینا» را اینگونه توصیف کرد: محیطی صمیمی و پرنشاط داریم؛ از استقبال از مهمانان گرفته تا آماده‌سازی برای ضبط. بسیاری از مهمانان، نکات جالب و انسانی دارند که در جریان برنامه کشف می‌کنیم. گروه ما مانند یک خانواده برای موفقیت کار تلاش می‌کند. برای من «تهانینا» برنامه‌ای ارزشمند است؛ چرا که از هر قسمت آن تجربه‌ای تازه و انسانی به دست می‌آورم.

خانم عسّاف در پایان با لبخند گفت که خاطرات شیرین بسیاری از مهمانان در ذهنش مانده است؛ خاطراتی که هر یک، بخشی از زیبایی و عمق انسانی این برنامه را تشکیل می‌دهند.