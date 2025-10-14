باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبرفتحی معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد از اختصاص یک درصد از ارزش واردات نهاده های دامی به تقویت و توسعه پرورش دام در مناطق روستایی و عشایر خبر داد و گفت: این رقم که به ۱۲ هزار میلیاردتومان رسیده، در قالب حمایت مستقیم برای تولید دام سبک در میان دامداران توزیع خواهد شد.

به گفته وی، براساس تکلیف قانون برنامه هفتم و بودجه سالانه، یک درصد عوارض واردات در حسابی متمرکز تا به بخش دام داده شود که این امر منجر به رونق دامداری های روستایی شده است.

فتحی گفت: حدود ۱۲ همت تسهیلات از بخش عوارض واردات نهاده ها، برش استانی داده شد و در اختیار استان هاست که بین دامداران توزیع شود.