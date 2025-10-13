وزیر امور خارجه در مورد عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرم الشیخ گفت: نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه  بامداد دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در شبکه ایکس نوشت: ایران از دعوت رئیس‌جمهور السیسی برای حضور در نشست شرم‌الشیخ سپاسگزار است. با وجود تمایل به تعاملات دیپلماتیک، نه رئیس‌جمهور پزشکیان و نه من، نمی‌توانیم با کسانی وارد تعامل شویم که به مردم ایران حمله کرده‌اند و همچنان ما را تهدید و تحریم می‌کنند.

وی افزود: با این حال، ایران از هر ابتکاری که به نسل‌کشی اسرائیل در غزه پایان دهد و به اخراج نیرو‌های اشغالگر منجر شود، استقبال می‌کند.

عراقچی تصریح کرد: فلسطینیان کاملاً محق هستند که حق اساسی تعیین سرنوشت خود را به دست آورند و همه کشور‌ها بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند که در حمایت از این خواسته قانونی و مشروع به آنان کمک کنند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: ایران همواره نیرویی کلیدی برای صلح در منطقه بوده و خواهد بود. برخلاف رژیم نسل‌کش اسرائیل، ایران به دنبال جنگ‌های بی‌پایان نیست، به‌ویژه به هزینه متحدان ادعایی، بلکه در پی صلح پایدار، شکوفایی و همکاری است.

رژیم صهیونیستی ، شرم الشیخ مصر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ایران باید شرکت میکرد
۲
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
منصور
۱۳:۳۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
شما که اکثرا تمام اموالتون را برا روز مبادا تو بانکهای امریکا پس انداز کردید / پس دیگه قهر کردنتون چیه ؟؟
البته ثوره ثوره حتی النصر
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مراد
۱۲:۳۲ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اغاز عملیات دورخیز برای پرش سرعتی در وسط میز مذاکره
علی برکت ا...
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
خدا کنه پای حرفتون بایستید
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
بعد از این به اصطلاح آتش بس... آمریکا واسرائیل نکنه بیان پاچه ایران رو بگیرن هیچی از اینا بعید نیست
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
هیچ بعید نیست آمریکا بخواد همه رو جمع کنه یه جا بعد بمبارانشون کنه همون بهتر از طرف ایران هیچکس شرکت نکنه ......سازمان ملل هم نباید می رفتند تا اعتراض خودشونو به این نهاد نشون میدادن.
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
یک کاری میتونستی بکنی تموم اون غرب گدا وترسوها وطرفداری ترامپ راتوهواپیما میکردی میبردی انجاخالیشون میکردی براهمیشه هم ماراحت میشدیم ازشرشون هم اونا به خواستشون میرسیدن
۶
۶
پاسخ دادن
Canada
منصور
۱۲:۱۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
از همین حالا بهتون‌گفته باشم
هر وقت خواستید برید امریکاب جهانخوار منم میام هاااااااااااا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
در جهانخوار بودن آم ریکا و اینکه حقوق ملت ها را بالا میکشد، شکی نیست. امیدوارم آمریکا پرست ها و غرب گدا ها به خود بیان.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
فرزندان مقامات تو غرب چیکار میکنن چرا نمیرن چین و روسیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
کلیه نظرات محترمه ، ولی از قدیم گفتن حرف زدن بهتر از حرف نزده حتی با دشمن . تا رودررو صحبت نشه با واسطه و میانجی نمیشه به اهداف رسید.
حالا که از ایران بصورت رسمی دعوت شده در مراسم صلح باشه برای وجه خود ایران بهتره شرکت کنند.
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
غربزدگان خود تحقیر مثل تو استدلال می کنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۱:۵۵ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
وقتی عقلی برای نقد ندارین توهین میکنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
هر وقت خودت حاضر شدی با قاتل بچه‌ت بری سر یک میز و چشم در چشم گفتگو کنی بقیه هم می‌تونند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
متاسفانه تازمانی که منافع طلبان تندرو و به ظاهراً دوست نظام هستند و اکثریت رو متهم به عناوینی مثل غرب زدگی و خودتحقیری و خائن و بی عقل خطاب می کنند ایران و ایرانی بجایی نمی‌رسه.
بهتره به نتیجه این همه سال سماجت و پرخاشگری بیشتر فکر کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
"صلح" که آمریکا تعریفش کنه با صلح واقعی فرق داره.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ما ایرانِ قوی و مقتدر را خواهانیم
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
هر جا که به ایران بی حرمتی بشه نباید قدم گذاشت. ایارن باید مقتدر و سرافزار باشه
۴
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
هدف اصلی غرب از مذاکرات بی انتها... جلوگیری از ثبات تصمیم گیری و ثبات اقتصادی است...حتی اگر مذاکرات نتیجه مثبت داشته باشد.بضرر کشور است.. چون بلاتکلیفی دایمی همه امور کشور را بی ثبات و پریشان میکند و این خود از مخرب ترین تحریمها هم بدتر است.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
خوب اگه الان آمریکا بگه بیایین در مورد هسته ایی مذاکره کنیم میرین؟؟ یا اونجا فرق میکنه؟؟
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
نه تورو خدا بیایید برید
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
در هیچ موردی با میدون خالی کردن چیزی درست نمیشه
۲۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
مساله این است که نباید در زمین بازی دش_من بازی کرد تا هر آنچه او خواست بر تو تحمیل کند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
پس توی مجمع عمومی سازمان ملل هم شرکت نکنیم چون هم توی خاک دشمنه هم تحت نفوذ و سلطه دشمنه؛ ولی ما این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنیم تا مواضع خودمون رو به گوش جهان برسونیمو تا حد امکان از منافع خودمون دفاع کنیم؛ شرم الشیخ هم از این قاعده مستثنی نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
پس بفرمایید در مجمع با هم تصمیم گیری کنید که آیا ایرانیان حق آب خوردن دارند یا خیر؟ شاید مردم جهان روزی بفهمند که ما حق آب خوردن داریم. آدم عاقل حقوق اساسی خودش رو به مذاکره نمیذاره که بلکه یه استعمارگر زورگو قبول کنه حقته. چرا در مورد انرژی هسته ای اونها و بمب هایی که ساختند صحبت نمیشه!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
ناشناس
۱۲:۱۱ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
الان توی شرم الشیخ قراره در مورد حقوق اساسی تو حرف زده بشه؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اگه به این تحقیر میگی میدون خالی کردن خدا به دادت برسه. چقدر عقبی کمی مطالعه بد نیست وقت نکردی حداقل بشین قرآن رو با معنی بخون. همون خدایی که همه ما رو خلق کرده به ما اجازه نداده کاری کنیم که جلوی دشمن کوچک بشیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
کم فیلم بازی کن دگه حنای شما اصلاح طلبا برای مردم رنگی نداره ذاتتون نشون دادید
۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۲۱ مهر ۱۴۰۴
اصول گرا و اصلاح طلب فرقی ندارن
۱۲
