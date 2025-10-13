سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دعوت از ایران برای شرکت در مراسم امضای توافق توقف جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، گفت: ما برنامه‌ای برای شرکت در این نشست نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر موضع خود مبنی بر استقبال از هر اقدامی که موجب توقف نسل‌کشی در غزه و کاهش درد و رنج مردم مظلوم فلسطین، خروج اشغالگران از این باریکه و ورود بدون‌مانع مایحتاج مردم شود را اعلام کرده است. در عین حال، ما برنامه‌ای برای شرکت در این نشست نداریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از استقامت و صبر و فداکاری اسطوره‌ای مردم فلسطین در برابر جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم اشغالگر در دو سال گذشته، تصمیم‌گیری در مورد آینده فلسطین را مختص مردم فلسطین و نمایندگان واقعی آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که کشور‌های منطقه و جامعه جهانی با درس‌آموزی از تاریخ مملو از نقض توافقات و قساوت و جنایت رژیم صهیونیستی، اجازه ندهند قانون‌شکنی‌ها و بدعهدی‌های گذشته مجدداً تکرار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تشکر از دولت مصر به‌خاطر دعوت از ایران، بر اهمیت همبستگی و وحدت نظر جهان اسلام و کشور‌های منطقه برای زمینه‌سازی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مقابله با تهدید‌های ناشی از سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: غزه ، وزارت امور خارجه
خبرهای مرتبط
استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم‌الشیخ؛ با حمله‌کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم
نماینده جنبش حماس در ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص تلاش‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
طرح دوفوریتی مخالفان FATF برای جلوگیری از عضویت در آن/ بدون پالرمو و CFT با کشورهای دوست هم نمی‌توان معامله کرد
استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم الشیخ؛ با حمله کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم
تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه
آخرین اخبار
تاکید بقایی بر موضع اصولی ایران درباره ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه
استدلال عراقچی درمورد عدم حضور در شرم الشیخ؛ با حمله کنندگان به مردم ایران تعامل نمی‌کنیم
طرح دوفوریتی مخالفان FATF برای جلوگیری از عضویت در آن/ بدون پالرمو و CFT با کشورهای دوست هم نمی‌توان معامله کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۲۱ مهر
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد
دعوت کاردار عمان به وزارت امور خارجه
بررسی موضوع دعوت دولت مصر از پزشکیان برای حضور در اجلاس شرم‌الشیخ
بازدید انتخاباتی معاون وزیر کشور از بانک ملی/ بررسی روند چاپ تعرفه آرا
هر نسلی باید به فکر پرورش جانشین برای آینده باشد
ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر شد
عارف: صندوق‌های حمایتی به پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه علمی و فناوری ملزم شده‌اند
موفقیت دیپلماسی، به برکت میدان عمل است
صهیون ها هرگز به هیچ تعهدی پایبند نبوده اند/ از زنان ایرانی ممنونم
آمریکا قادر به نجات رژیم صهیونی نخواهد بود
پزشکیان: مدارس کشور نباید از نظر کیفیت آموزشی پایین‌تر از دیگر کشور‌ها باشند
پزشکیان قهرمانی وزنه برداران کشورمان در رقابت‌های جهانی نروژ را تبریک گفت
حاجی‌بابایی: موضوع cft با قید دوفوریت در مجلس بررسی می‌شود
اعلام وصول سوال نمایندگان مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره گزینش معلمان
آخرین فرصت اجرای قانون کالابرگ اواخر آبان است
تعیین تعاریف قانونی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس
قدردان شهدای جمهوری اسلامی ایران هستیم
افشای نام ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب اسرائیلی
وظیفه حمایت از فلسطین را ادامه می‌دهیم/ دست مان بر ماشه قرار دارد
پس از دوسال جنایت تنها تنفر جهانی نصیب رژیم صهیونی شده است
سوءمدیریت و فساد باعث تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی است
واکنش سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات باهنر
خون مردم فلسطین و ایران با هم آمیخته است / ایران حامی و دوست ماست
ایران از هر ابتکاری برای پایان دادن به جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه حمایت می‌کند