باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر موضع خود مبنی بر استقبال از هر اقدامی که موجب توقف نسل‌کشی در غزه و کاهش درد و رنج مردم مظلوم فلسطین، خروج اشغالگران از این باریکه و ورود بدون‌مانع مایحتاج مردم شود را اعلام کرده است. در عین حال، ما برنامه‌ای برای شرکت در این نشست نداریم.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از استقامت و صبر و فداکاری اسطوره‌ای مردم فلسطین در برابر جنایات جنگی و نسل‌کشی رژیم اشغالگر در دو سال گذشته، تصمیم‌گیری در مورد آینده فلسطین را مختص مردم فلسطین و نمایندگان واقعی آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که کشور‌های منطقه و جامعه جهانی با درس‌آموزی از تاریخ مملو از نقض توافقات و قساوت و جنایت رژیم صهیونیستی، اجازه ندهند قانون‌شکنی‌ها و بدعهدی‌های گذشته مجدداً تکرار شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تشکر از دولت مصر به‌خاطر دعوت از ایران، بر اهمیت همبستگی و وحدت نظر جهان اسلام و کشور‌های منطقه برای زمینه‌سازی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و مقابله با تهدید‌های ناشی از سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

منبع: ایرنا