باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - ارائه خدمات درمانی در یک بیمارستان سیار بزرگ در شهرستان عشق آباد؛ این بیمارستان ۹۲ تختخوابی آن هم در دورترین شهرستان کم برخوردار خراسان جنوبی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است.

محمدی رئیس بیمارستان سیار بنیاد برکت گفت: درمانگاه تخصصی، آزمایشگاه، بخش‌های فیزیوتراپی، اورژانس، تصویربرداری و رادیولوژی، داروخانه، اتاق عمل، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و دندان پزشکی از جمله بخش‌های مختلف این بیمارستان است.

گنجی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: برپایی این بیمارستان به این دلیل بود که بتوانیم برای شهرستان عشق آباد که دورترین شهرستان از مرکز استان بوده و شهرستانی محروم است خدمت ارائه دهیم.

او افزود: همزمان با شهرستان شدن عشق آباد و ارتقای مرکز بهداشت این شهرستان به شبکه بهداشتی درمانی توانستیم این بیمارستان را مستقر کنیم تا گستره‌ای از خدمات تخصصی را در رشته‌های مختلف به مردم منطقه ارائه دهیم.

در این بیمارستان سیار تخصصی که توسط بنیاد برکت راه اندازی شده است تمام دارو‌های تخصصی در تمام گرایش‌های مختلف به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.

پزشکان جهادی که دل به درمان مردم سپرده‌اند در این بیمارستان بی هیچ چشم داشتی به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

مردم نیز از راه اندازی این بیمارستان ابراز رضایت دارند.

این بیمارستان سیار ظرف مدت ۴۸ ساعت دایر شده است.

موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان گفت: کلیه خدماتی که در بحث درمانی و عمل‌های جراحی انجام می‌شود به صورت رایگان است.

او افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار خدمت و بیش از ۳۰ عمل جراحی در این بیمارستان انجام شده است.

این بیمارستان سیار تخصصی بزرگ تا ۲۵ مهر ماه در دو شیفت صبح و عصر به مردم خدمات پزشکی ارائه می‌دهد.