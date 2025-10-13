باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا امیری از اجرای عملیات گسترده روکش آسفالت و بهسازی در محور سعادت‌شهر – صفاشهر – آباده خبر داد و اظهار داشت: این عملیات با هدف تسهیل عبور و مرور، افزایش ایمنی جاده و آمادگی پیش از آغاز بارش نزولات آسمانی با حداکثر توان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس افزود: این عملیات وسیع با استفاده از سه اکیپ مجزا در محور مذکور در حال اجرا است که یک اکیپ در محدوده گردنه کولی‌کش، به طول ۱۲ کیلومتر، اکیپ دوم در محور سعادت‌شهر – صفاشهر به طول تقریبی ۳ کیلومتر و اکیپ سوم نیز در محدوده گردنه شهیدآباد به طول حدود ۲۵ کیلومتر مشغول به فعالیت شبانه روزی هستند.

او در ادامه با بیان اینکه با توجه به نزدیکی فصل بارندگی، تلاش شده تا اجرای عملیات آسفالت با حداکثر سرعت و کیفیت انجام شود، اضافه کرد: این فعالیت شبانه روزی به دلیل تسهیل شرایط عبور و مرور برای مردم منطقه و رانندگان در محور‌های ارتباطی شمال استان تسهیل صورت می‌گیرد.

این مقام مسئول همچنین ارتقای ایمنی تردد، افزایش عمر روسازی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از بارش‌های فصلی به بدنه راه‌ها را از اولویت‌های این اداره کل دانست و بر همت مضاعف راهداران فارس در راستای تحقق عبور و مرور ایمن کاربران جاده‌ای تاکید کرد.

امیری در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه استان فارس به عنوان یکی از کوریدور‌های اصلی کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با بسیج امکانات و استفاده از ظرفیت نیرو‌های راهداری، تلاش دارد ضمن آماده‌سازی محور‌های مواصلاتی پیش از بارش‌های فصلی، شرایطی ایمن و پایدار برای تردد شهروندان فراهم سازد.

شایان ذکر است، گردنه کولی‌کش به‌عنوان یکی از نقاط برف‌گیر و حساس استان فارس، هر ساله در فصول سرد با بارش شدید برف و کولاک مواجه می‌گردد و همواره از مسیر‌های مهم و استراتژیک در ارتباط شمال استان فارس با محور‌های اصلی کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل، بهسازی و روکش آسفالت این گردنه پیش از آغاز فصل سرما، نقش بسزایی در افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، و سهولت در انجام عملیات راهداری زمستانی خواهد داشت.