هواشناسی مازندران از بعد از ظهر امروز دوشنبه هشدار دریایی سطح نارنجی در استان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان‌های جوی، مازندرانی‌ها از بعدازظهر دوشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۱ تا صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۷/۲۳ شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.

بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا ۱۴ متربرثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۷ متربرثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال شرقی تا شمال غربی، بیشینه ارتفاع موج در نزدیک ساحل تا ۱.۳ متر (بیشینه تا ۲.۱) و دور از ساحل تا ۱.۶ متر (بیشینه تا ۲.۶ متر) برآورد می‌شود.

غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناور‌های گردشگری، غرق شدن شناور‌های صیادی، اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و احتمال وارد شدن خسارت به سازه‌های دریایی از جمله پیامد‌های این رویداد جوی است.

در این مدت فعالیت‌های گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی ممنوع است و مقاوم سازی سازه‌های دریایی و مراقبت در تخلیه و بارگیری در بنادر مدنظر قرار گیرد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: دریای خزر ، هواشناسی دریایی
خبرهای مرتبط
پابرجا بودن هشدار دریایی در مازندران
هشدار نارنجی دریایی؛ خزر مواج می‌شود
هشدار دریایی برای مازندران صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیات نفس‌گیر اورژانس بابل برای نجات مرد ۶۵ ساله از دره ای عمیق
دستگیری عامل قطع درختان هیرکانی در نور
آخرین اخبار
دستگیری عامل قطع درختان هیرکانی در نور
عملیات نفس‌گیر اورژانس بابل برای نجات مرد ۶۵ ساله از دره ای عمیق
هشدار نارنجی دریایی؛ خزر مواج می‌شود
شکست امید‌های نساجی در اراک
رایگان شدن خدمات بستری کودکان زیر ۷ سال
ورود ۳ تیم مازندرانی به مرحله سوم جام حذفی فوتبال
توقیف محموله‌های غیرمجاز مرغ زنده در سوادکوه
مرغ مازندران مهمان سفره ایرانی ها
دستور قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف موقوفات مازندران