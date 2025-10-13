باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت تحصیلات عالی طالبان از گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی با مصر خبر داد.

در دیدار ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، با محمد عبدالحلیم، مشاور فرهنگی و آموزشی سفارت مصر در کابل، دو طرف بر توسعه همکاری‌های علمی و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی تأکید کردند.

بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی طالبان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار با قدردانی از نقش علمی و فرهنگی مصر، گفت که روابط دو کشور ریشه در اشتراکات دینی و تاریخی دارد. وی اعلام کرد وزارت متبوعش آماده توسعه برنامه‌های مشترک آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی با نهادهای علمی مصر به ویژه دانشگاه الازهر است.

مشاور فرهنگی سفارت مصر نیز از وضعیت امنیتی و فضای باثبات کنونی در افغانستان تمجید کرد و گفت کشورش تسهیلات لازم را برای دانشجویان افغان مقیم مصر فراهم ساخته است. وی افزود مصر با افزایش سهمیه بورسیه‌ها، آموزش زبان عربی و ایجاد دوره‌های تخصصی، زمینه تحصیلات باکیفیت‌تر برای محصلان افغانستانی را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره افزایش ظرفیت پذیرش محصلان افغان در دانشگاه‌های مصر به ویژه در رشته‌های علوم اسلامی، طب و مهندسی نیز بحث کرده‌اند. مقرر شده یک هیئت علمی از دانشگاه الازهر در ماه‌های آینده برای بررسی نیازهای آموزشی و امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی به کابل سفر کند.

هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های مختلف مصر از جمله دانشگاه الازهر تحصیل می‌کنند که بخش بزرگی از آنان از بورسیه‌های دولتی یا کمک‌های نهادهای خیریه مصری بهره‌مند هستند.