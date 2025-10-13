در دیدار سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان با مشاور فرهنگی سفارت مصر، دو طرف بر گسترش همکاری‌های علمی و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی در مصر توافق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت تحصیلات عالی طالبان از گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی با مصر خبر داد.

در دیدار ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، با محمد عبدالحلیم، مشاور فرهنگی و آموزشی سفارت مصر در کابل، دو طرف بر توسعه همکاری‌های علمی و افزایش بورسیه‌های تحصیلی برای دانشجویان افغانستانی تأکید کردند.

بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت تحصیلات عالی طالبان، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این دیدار با قدردانی از نقش علمی و فرهنگی مصر، گفت که روابط دو کشور ریشه در اشتراکات دینی و تاریخی دارد. وی اعلام کرد وزارت متبوعش آماده توسعه برنامه‌های مشترک آموزشی و بورسیه‌های تحصیلی با نهادهای علمی مصر به ویژه دانشگاه الازهر است.

مشاور فرهنگی سفارت مصر نیز از وضعیت امنیتی و فضای باثبات کنونی در افغانستان تمجید کرد و گفت کشورش تسهیلات لازم را برای دانشجویان افغان مقیم مصر فراهم ساخته است. وی افزود مصر با افزایش سهمیه بورسیه‌ها، آموزش زبان عربی و ایجاد دوره‌های تخصصی، زمینه تحصیلات باکیفیت‌تر برای محصلان افغانستانی را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره افزایش ظرفیت پذیرش محصلان افغان در دانشگاه‌های مصر به ویژه در رشته‌های علوم اسلامی، طب و مهندسی نیز بحث کرده‌اند. مقرر شده یک هیئت علمی از دانشگاه الازهر در ماه‌های آینده برای بررسی نیازهای آموزشی و امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی به کابل سفر کند.

هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه‌های مختلف مصر از جمله دانشگاه الازهر تحصیل می‌کنند که بخش بزرگی از آنان از بورسیه‌های دولتی یا کمک‌های نهادهای خیریه مصری بهره‌مند هستند.

برچسب ها: وزارت تحصیلات عالی طالبان ، بورسیه دانشجویان افغانستانی ، مصر
خبرهای مرتبط
اعطای بورسیه تحصیلی ازبکستان به دانشجویان افغانستانی
تکذیب حضور دختران در بورسیه های تحصیلی
همکاری قطر و افغانستان در زمینه آموزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
معاون رئیس جمهور آمریکا: کشور‌های عربی هزینه بازسازی غزه را پرداخت می‌کنند
دیکته به جای مذاکره
تهدید اسرائیل ضد خانواده‌های اسرای آزادشده: جشن نگیرید
تبادل اسرای حماس و اسرائیل آغاز شد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
آغاز عملیات تحویل اسرای اسرائیلی در غزه/ صلیب سرخ ۷ اسیر اسرائیلی را تحویل گرفت
آخرین اخبار
نتانیاهو: ترامپ بهترین دوست اسرائیل است
عزت الرشق: غزه و مقاومت معادلات را تحمیل کردند
نتانیاهو سفر خود به شرم الشیخ را لغو کرد
۱۳.۵ میلیون افغان در دو ماه گذشته کمک‌های بشردوستانه دریافت کردند
سخنگوی حماس: میانجیگران اطمینان حاصل کنند که حملات به غزه از سر گرفته نشود
غزه در آستانه استقبال از اسرا غرق در شادی و سرور+ فیلم
سفارت افغانستان در هند در اختیار طالبان
برگزاری نخستین نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند
انتصابات گسترده طالبان در سطوح اداری و امنیتی
اتوبوس‌های اسرای فلسطینی به رام الله رسیدند/ استقبال و شادی مردم + تصاویر
ایران برای ساخت سردخانه بزرگ در شرق افغانستان اعلام آمادگی کرد
قصاب غزه به ترامپ کبوتر طلایی هدیه داد
نتانیاهو در اجلاس مصر شرکت می‌کند
خالی شدن بخش‌هایی از زندان‌های اسرائیل پس از آزادی اسرا+ فیلم
آزادی قریب‌الوقوع دو نفر دیگر از «قهرمانان گلبوع»
حرکت اتوبوس‌های حامل اسرای آزاد شده فلسطینی
دیکته به جای مذاکره
شبه نظامیان کرد در دولت الجولانی ادغام می‌شوند
ترامپ خطاب به خبرنگاران: جنگ تمام شده است
فشار جهانی، تصمیم اسرائیل را تغییر داد: آزادی مشروط دکتر ابوصفیه
حماس تمام ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کرد
امروز ۲۵۰ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد
اتحادیه اروپا ماموریت نظارت بر مرز غزه و مصر را از سر می‌گیرد
معامله قرن ترامپ، سراب صلح یا مقدمه جنگی تازه
تنش تجاری بین آمریکا و چین قیمت طلا را به رکورد جدیدی رساند
صلیب سرخ دومین گروه از اسرای اسرائیلی را تحویل گرفت
تظاهرات گسترده در استرالیا در همبستگی با فلسطین
عقب‌نشینی ترامپ از انتصاب بلر برای غزه
ترامپ وارد اراضی اشغالی شد
سفارت آمریکا بله بگرام نه